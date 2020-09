Epic Games gubi mogućnost prijavljivanja sa Apple ID nalogom

Korisnici Epic Games naloga neće više biti u mogućnosti da koriste Apple ID kada se prijavljuju u igre kao što su Fortnite-a i Gears of War-a. Epic tvrdi da je Apple zabranio korisnicima da se uz pomoć Apple ID-ja prijave na Epic Games nalog, a ta zabrana počinje 11. septembra 2020.

Apple uzvratio – šta sad?

Ukoliko Apple ID korisnici ne budu u mogućnosti da ažuriraju na vreme svoj nalog, Epic je saopštio da će moći direktno da se obrate kompaniji i da im se manuelno povrate nalozi.

Apple-ova odluka da zabrani Epic-u da koristi Apple ID je poslednji u nizu poteza gde se dve kompanije natežu oko neslaganja u odluci kompanije Epic da u igru implementira sistem plaćanja koji će korisnicima omogućiti da plate direktno kompaniji Epic. Time su, prema navodima kompanije Apple, prekršena pravila i smernice kompanijine prodavnice aplikacije i zbog toga je Apple ostao bez svoje standardne provizije od 30 posto.

To je dovelo do sukoba dva titana, što je uticalo na to da Apple skine Fortnite sa svog App Store-a. Identičnu stvar je uradio i Google sa svojim Play Store-om. Ova odluka bi mogla mnogo da košta Epic. S druge strane, dovela je do toga da se po prvi put zaista preispituju visine provizija koje tehnološke kompanije uzimaju od razvojnih timova i programerskih kompanija sa kojima sarađuju.

U poslednjem u nizu događaja Epic sudskim putem tražio da se Fortnite vrati na App Store, a Apple ih je tužio zbog navodne finansijske štete koju im je Epic naneo. Nastavak suđenja je u toku septembra meseca.

Izvor: zdnet

