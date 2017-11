Šta donosi IT prekvalifikacija kandidatima?

Nedavno je objavljena vest o velikom interesovanju za drugi krug prekvalifikacija u IT sektor. Evidentirano je više od 12.300 prijava, što znači da se gotovo 14 kandidata prijavilo na jedno raspoloživo mesto za IT prekvalifikaciju. Tim povodom, zanimalo nas je šta zapravo ovaj program donosi kandidatima pa smo tražili izjavu od direktora Kancelarije za IT i eUpravu, Mihaila Jovanovića, a ovo su odgovori koje smo dobili.

Da li ste očekivali ovaj broj prijavljenih za drugi krug konkursa za prekvalifikaciju u IT?

Drugi krug IT prekvalifikacija za novih 900 kandidata, koji smo organizovali kao nastavak uspešnog pilot projekta u kojem je učestvovalo 100 kandidata, je prevazišao sva naša očekivanja. Naime, u drugom krugu je evidentirano više od 12.300 prijava, što znači da se gotovo 14 kandidata prijavilo na jedno raspoloživo mesto u postupku IT prekvalifikacija.

Program prekvalifikacija u IT sektoru pokrenut je kao jedna od mera Vlade Republike Srbije, na inicijativu Ministarskog saveta za IT kojim predsedava premijerka Ana Brnabić, sa ciljem da se obezbede kadrovi za IKT sektor koji je jedan od najbrže rastućih sektor na tržištu Republike Srbije. Podaci pokazuju da IKT sektor raste oko 10% godišnje, pri čemu unutar ovog sektora sama delatnost programiranja raste po stopi od oko 20% godišnje. U ovom trenutku procene tržišta rada su takve da u Srbiji nedostaje 15 do 20 hiljada stručnjaka iz IT industrije! Zato je veoma bitno što postoji veliki odziv kandidata u postupku prekvalifikacija, što su mnogi pokazali želji za razvojem znanja i kompetencija u programiranju.

S obzirom da je poznato da su testovi prvi krug u odabiru kandidata, ako se desi da ima više od njih 900 koji zadovoljavaju kriterijume kakav je proces dalje selekcije? Da li će se možda u tom slučaju povećati kvota?

Kandidati koji su se prijavili putem online upita očekuje specifična serija testova čiji je cilj da utvrde sklonost kandidata prema informacionim tehnologijama. Ujedno ih očekuje i test iz engleskog jezika. Nakon prvog kruga testiranja odabir će pasti na 2.000 kandidata koji će ići u drugi krug, gde ih očekuje slično koncipirani proces testova, ali u okviru stručno odabranih škola po gradovima Srbije. Nakon ovog drugog kruga testiranja, 900 najboljih polaznika dobiće priliku da savladaju neke od najpopularnijih programskih jezika poput – Java, Java Script, PHP, i .Net i C, a obuke podrazumevaju 250 sati predavanja i 160 sati prakse.

Šta dobijaju kandidati koji uspešno završe program? Da li imaju zagarantovan posao ili je ovo samo dodatna stavka u CV?

Oni kandidati koji uspešno završe obuke, dobiće sertifikat škole čiju su obuku pohađali. Činjenica da je čak 70% polaznika prvog kruga već dobilo priliku da obavi stručnu praksu ili je pronašlo posao u nekoj od IT kompanija, je od velikog značaja. Zanimljivo je da su od ukupnog broja prijavljenih kandidata u drugom krugu prekvalifikacija 65% muškarci, a 35% žene. Oko polovina njih ima srednjeskolsko obrazovanje, dok je druga polovina sa višim ili visokim obrazovanjem. Čak oko 60% njih nije zaposleno. Prosečna starost prijavljenih je 33 godine, dok je gotovo polovina prijavljenih u starosnoj grupi od 26-35 godina.

Program prekvalifikacija treba da utiče na smanjenje stope nezaposlenosti, obezbeđivanja većeg broja kadrova u IKT sektoru i razvoj veština u programiranju. Kreiran je na osnovu istraživanja koje je pokazalo da u narednih godinu dana 118 IT kompanija planira da zaposli oko 1.000 junior programera.

