Šta je 5G mreža i kad će da stigne u Srbiju?

Tek što smo se navikli na mogućnosti koje pruža 4g mobilna mreža (LTE), uskoro će nam biti dostupne mogućonsti pete generacije. Otkrivamo vam šta je 5G mreža, kao i da li treba da se radujemo njenom skorom dolasku u Srbiju.

I dok je 4G signal tek skoro postao dostupan na širem području Srbije (jedno vreme je bio rezervisan za veće gradove), uskoro ćemo uživati u 5G mreži. Prednosti pete generacije se ne ograničavaju samo na povećane brzine pristupa internetu, a kako se već spremaju 5G mobilni telefoni, bilo bi dobro da se upoznamo sa novitetima.

Šta je 5G mobilna mreža

Reč je o petoj generaciji mobilnog interneta koja nam donosi višestruko uvećane brzine protoka, veću pokrivenost kao i responzivnost. Brzina bežične konekcije će biti 10 do 100 puta veća od onoga što je trenutno dostupno. To znači da ćete sezonu Boljeg života ili Nemanjića moći da skinete za par sekundi (sigurni smo da će do tada biti dostupni za download). Ipak, brzina je samo jedna od prednosti.

Zahvaljujući novim poboljšanim karakteristikama mreže, približićemo se danu kada će automobili bez vozača komunicirati između sebe sa lakoćom, dok će prenošenje ultra realističnih video materijala biti stvar svakodnevice. Jasno je da je reč o revolucionarnom koraku koji će promeniti svet.

Kada možemo da očekujemo 5G mrežu?

Budućnost stiže već ove godine, ali u vidu eksperimentalnog rada u pojedinim delovima Sjedinjenih američkih država. Njihovi operateri Verizon i AT&T će krenuti u razvijanje mreže, dok se široka primena očekuje 2019. ili 2020. godine. Kao što smo pomenuli, do tada će već postojati telefono koji podržavaju 5G standard.

Ako se oslanjamo na ove datume, za očekivati je da 5G postane standard negde u vreme ulaska Srbije u Evropsku uniju, dakle negde oko 2025. godine. Da bi se to postiglo potrebno je pre svega unprediti opremu i omogućiti korisnicima dovoljno širok izbor hardvera koji podržava novu generaciju prenosa podataka.

Kako bismo spreni dočekali taj svečani datum, potrebno je da budete upoznati sa tematikom, tj. terminima o kojima će se uveliko pričati u narednom periodu.

5G NR – novi radio

Reč je o novom standardu na koji se oslanja kompletna IT industrija. Kao i uvek kad se uvodi nešto novo, potreban je dogovor oko jedinstvenih standarda koje će svi primenjivati (da ne bi opet dolazilo do VHS/BETA ili Blu-ray/HD DVD ratova). Kako je postignut dogovor o specifikaciji, provajderi i proizvođači hardvera mogu da počnu sa planiranjem proizvodnje čipova koji će funkcionisati u okviru 5G mreže.

Zbog toga je važno da svi operateri koriste iste standarde. Za sada 5G NR primenjuju AT&T i T-Mobile u Americi, dok Verizon još uvek nije to uradio. Srećom, ova kompanija nema nameru da izmišlja alternativu, već jednostavno ide svojim tokom razvoja.

Milimeter wave – milimetarski talas

Mobilne mreže prenose podatke putem vazduha koristeći frekcencije od npr. 700 megaherca. Niske frekvencije slabije prenose podatke, ali imaju veći raspon. Da bi se postigle obećane brzine koje najavljuje 5G, potrebno je korišćenje visokog raspona frekvencija između 24 i 100 gigaherca – milimetarskih talasa.

Problem je što su ove frekvencije izuzetno osetljive pa tako i najmanja prepreka pravi probleme. Kompanije trenutno rade na rešenjima koja bi garantovala korišćenje ovih frekvencija na pouzdan način. Od toga dokle su stigli zavisiće i široka primena nove tehnologije.

Trenutno je najveći problem upravo kako prenesti na pouzdan način na velike udaljenosti podatke. I dok milimetarski talasi donose veliki kapacitet postoje realne prepreke. S obzirom da su kompanije najavile uvođenje naredne generacije mobilnog interneta već za ovu godinu, za očekivati je da već postoje rešenja na kojima se uveliko radi.

Što se tiče Srbije, očekuje se da u narednom periodu dobijemo više informacija od domaćih provajdera, ali kao što smo napomenuli, neke realne prognoze govore o 2025. godini. Sve pre toga će biti prijatno iznenađenje. Koliko će pretplatnika mobilnog interneta do tada koristiti usluge 5G mreže u svetu saznajte ovde.

