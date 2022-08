Šta je Dolby Atmos, i zašto je važno da vaš telefon ima ovu tehnologiju?

Audio zvučna tehnologija značajno je napredovala proteklih godina, a jedan od najvećih nosioca promena svakako je bio Dolby.

Jedna od tehnologija ove kompanije koja se posebno izdvaja i od velikog je značaja za sve koji koriste mobilne telefone svakako je Dolby Atmos. Zato ćemo vam detaljnije predstaviti ovu tehnologiju i objasniti zašto je dobro da vaš telefon poseduje Dolby Atmos tehnologiju.

Šta je tačno Dolby Atmos?

Dolby je ime koje nosi veliku težinu kada su u pitanju tehnologije povezane sa zvukom, a Atmos je prosto rečeno tehnologija surround zvuka. Ono što Atmos radi jeste kreiranje iluzije 3D objekata uz pomoć specifično pozicioniranih zvukova koji dolaze do nas. Dolby Atmos koristi visinske kanale, koji su pozicionirani iznad zone slušanja i koji povećavaju zvučno polje iznad horizontalne ravni, kako bi pružio dodatnu jasnoću, detalje i dubinu muzici.

Kako Dolby Atmos funkcioniše u praksi?

Starije zvučne tehnologije koristile su prolaz zvuka kroz kanale. Kanali funkcionišu poput smera, mogu da budu levi, središnji, centralni, desni i tako dalje… Sa druge strane, Dolby Atmos je konfigurisan tako da tretira audio poput predmeta i on nije vezan za klasične kanale jer dodaje treću dimenziju zvuka iznad naših glava. Dolby Atmos tretira zvučne pokrete poput predmeta koji sadrže specifične podatke. Kompatibilni uređaji su podešeni tako da razumeju i procesuiraju te podatke kako bi ih pretvorili u surround audio.

Jedna od ključnih stvari ove tehnologije jeste visina. Zvuk koji dolazi sa visine je znatno sveobuhvatniji i intenzivniji. Zahvaljujući tome, uz Dolby Atmos tehnologiju ćete primetiti specifične efekte u zvuku. Primera radi, ukoliko u filmu kroz scenu proleće helikopter, uz Dolby Atmos ćete imati utisak da vam on lebdi iznad glave. To je zato što ova tehnologija dodeljuje zvuk mestu, umesto kanalu i procesuira zvuk iz smera i lokacije na kom se on u filmu pojavljuje.

Kako rade telefoni sa ovom tehnologijom?

Zvučnici u mobilnim telefonima imaju mogućnost da ponude audio u 360 stepeni i tako vam pruže potpuno nov nivo uživanja u zvuku. S obzirom na to da slušalice telefona i zvučnici imaju samo dva kanala, Dolby Atmos modifikuje vreme stizanja zvuka do naših ušiju kako bi stvorio surround osećaj. U zavisnosti od porekla zvuka, on do vaših ušiju može stići u različitom trenutku i sa drugačijim audio karakteristikama (zvuk u jednoj slušalici može biti mekši od onog koji dolazi do druge).

Mozak potom ove razlike automatski procesuira kao prostornu informaciju, dozvoljavajući nam da čujemo u 3 dimenzije. Zbog toga, Dolby Atmos podržava do 128 simultanih audio objekata i poseduje meta podatke koji opisuju prostornu lokaciju svakog od njih. Pored sveobuhvatnog Dolby Atmos zvuka, uz ovu tehnologiju na raspolaganju imate i smanjenje pozadinske buke, glasniji i oštriji zvuk i poboljšanu reprodukciji glasa tokom poslovnih audio i video poziva.

Zbog svega navedenog, Dolby Atmos pruža superioran i bogatiji zvuk, bilo da slušate muziku, gledate filmove, učestvujete na poslovnom video pozivu ili igrate omiljenu igru, i zaista pravi razliku u kvalitetu kada zvuk poredimo sa onim koji nude telefoni koji ne poseduju ovu tehnologiju.

Jedna od kompanija koja je među prvima prepoznala važnost ove tehnologije je Motorola, koja je odlučila da je iskoristi, i to ne samo na skupjim modelima kao što su Edge 20 Pro, Edge 20, Edge 20 Lite, Edge 30 i Edge 30 pro, već i na onim jeftinijim kao što su Motorola G82, G60, G52 i G22, kako bi korisnici mogli da uživaju u najnaprednijem i najkvalitetnijem zvuku, bez obzira na budžet kojim raspolažu.

