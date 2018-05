Šta je Retail of Things?

Savremena ERP rešenja dobijaju sve bitniju ulogu u poslovnoj organizaciji, a u maloprodaji imaju dodatni značaj zbog sve bržeg razvoja Retail of Things tehnologija. Upoznajmo rešenje kopanije EUROPOS.

Ako poslujete u oblasti maloprodaje – čestitamo! Industrija prodaje na malo nije prolazila kroz uzbudljivije promene još od uvođenja kase. Inovativne tehnologije koje pomažu u oblikovanju personalizovanih iskustava za potrošače, bilo da kupuju u prodavnici ili putem Interneta, utiču na razvoj maloprodajne na načine koji su bili nezamislivi pre svega nekoliko godina. Posebno je uzbudljivo to što se trenutno ne vidi kraj inoviranju. Tehnološka rešenja imaće sve veći uticaj na odluke o kupovini kod mnogih potrošača, jer se trgovci na malo transformišu kako bi premostili jaz između digitalnih i fizičkih okruženja. Iako je primarni fokus maloprodajnih kompanija na stvaranju zanimljivog i jedinstvenog iskustva za potrošače tokom procesa kupovine, za njihov dugoročni razvoj od ključnog je značaja da shvate važnost analize velikih količina podataka (Big Data) za proces trgovine, kao i da usvoje rešenja zasnovana na cloud tehnologijama. Posmatrajući proces obimne digitalne transformacije u oblasti maloprodaje, uočavaju se tri ključna trenda koje trgovci i potrošači treba da upoznaju kako bi se na pravi način snašli u novonastajućem okruženju.

Automatizacija i podaci

Novi trend digitalizacije objedinjen je pod pojmom Retail of Things (RoT), što je specijalizovana primena trenda Internet of Things. „Maloprodaja stvari“ objedinjuje hardver i softver prilagođen primeni u maloprodajnom okruženju. Najvažniji aspekt je tehnologija. Ona obuhvata uređaje i komponente koji omogućavaju maloprodajnim lancima da osnaže povezivanje s kupcima i da podatke koje prikupljaju iskoriste kako bi se optimizovali poslovni ciljevi i smanjili troškovi. Na primer, uvođenje RFID i beacon tehnologije, kao i senzora, omogućava maloprodajama da prate lokaciju proizvoda u celokupnom lancu prodaje. Prema istraživanju RFID Lab‑a na Univerzitetu Obern, upotreba RFID tehnologije na nivou pojedinačnih artikala povećava tačnost upravljana zalihama sa 63 na 95‑99 odsto. Sposobnost praćenja kretanja inventara u realnom vremenu omogućava trgovcima i da bolje upravljaju resursima u logistici, nabavci sirovina i drugim oblastima, čime pomažu u optimizaciji troškova.

Automatizovanje ručnih procesa ne samo da optimizuje troškove već i povećava efikasnost. Po istraživanju kompanije Cisco, gotovo 48 odsto procesa u maloprodajnom svetu može biti automatizovano. Manuelni procesi, kao što su dobijanje informacija o proizvodu putem skeniranja bar‑koda, integracija aplikacija, plaćanje putem mobilnih uređaja, mogu se lako automatizovati. Pored toga, broj maloprodajnih kompanija koje uvode ove mogućnosti samo će rasti. Da bi sve to funkcionisalo, potrebno je implementirati IoT tehnologije i senzore, jer se tada povezani uređaji transformišu u pametne uređaje i generišu masivne i značajne podatke. Stoga je za kompanije iz domena maloprodaje ključno da investiraju u infrastrukturu za vizuelizaciju i analizu podataka kako bi spoznale o kolikom broju podataka se govori, kao i da bi na pravi način iskoristile informacije koje na taj način dobijaju.

Mogućnosti i izazovi

Tehnologije iz RoT domena mogu da transformišu način na koji prodavci rade. A tu je jedan od velikih izazova i da potrošači i trgovci na malo te tehnologije prihvate i upotrebe na pravi način. Za trgovce je izazov i da efikasno upravljaju podacima koje mogu da prikupe, kao i da ih na pravi način koriste. Iako pametni i povezani uređaji mogu savršeno snimati i prenositi podatke, analiza je takođe ozbiljan izazov kako bi se oni „pretvorili“ u značajne uvide koji mogu da im unaprede poslovanje. Uz to, trgovci moraju da obezbede poštovanje i zaštitu podataka o kupcima. Osnova za uspešno rešavanje navedenih izazova jeste upotreba robusnih mreža i servera koji prenose i obrađuju podatke u realnom vremenu. Ali čak i kad se sva tehnološka rešenja usklade, preostaje važan organizacioni izazov – različiti sektori unutar kompanija moraju da sarađuju kako bi prikupljeni podaci mogli da se upotrebe na pravi način i rezultati optimizovali.

Analiza podataka

Trgovci na malo koji žele da se uspešno nadmeću s e‑trgovinom, sve više se okreću Big Data analizama kako bi bolje razumeli šta se dešava u prodavnicama. Ovaj trend će nastaviti da raste tokom ove godine, uz primenu na svaku fazu maloprodajnog procesa radi otkrivanja novih tokova, predviđanja potražnje za proizvodima, optimizovanja cena radi ostvarivanja konkurentske prednosti i identifikacije potrošača za koje je izvesnije da budu zainteresovani za kupovinu određenih proizvoda. Oblast u kojoj se snaga Big Data analize najbolje može videti jeste lokacija. Znanje gde se kupci nalaze u prodavnici omogućava trgovcima brzo donošenje odluka o praćenju stanja proizvoda, dopunjavanja zaliha i dodavanja na police u radnji. Praćenje koliko često određeni artikal prelazi s polica u korpe kupaca omogućava trgovcima da mapiraju trendove na tržištu. Neretko, u sektorima kao što je trgovina prehrambenim proizvodima, mnogi proizvođači traže baš ovaj tip analiza pre odluke o uvođenju novog proizvoda. Analitika dodatno menja maloprodajnu industriju pružanjem vidljivosti u svim kanalima angažovanja kako bi pomogla trgovcima da bolje shvate ponašanje njihovih kupaca. Najveće pomake u ovom domenu ostvariće oni maloprodavci koji budu u realnom vremenu povezali različite izvore podataka, a to mogu da ostvare jednostavnom integracijom gde fizička, mobilna i Web prodavnica postaju jedno.

Personalizovano iskustvo

Da bi ostali konkurentni, trgovci treba svojim kupcima da pruže personalizaciju. To ćemo moći prvenstveno da vidimo kroz usvajanje mobilnih tehnoloških rešenja koja će omogućiti interaktivno iskustvo kupcima. Kroz nove POS tehnologije trgovci će kupcima moći da ponude veći izbor kako bi se prilagodili njihovim navikama tokom kupovine i omogućili im da započnu, modifikuju ili kompletiraju transakciju bilo gde u prodavnici. Uz porast mobilnih POS sistema i sve veću integraciju, trgovci mogu obezbediti da korisnici na svim tačkama kontakta imaju integrisano iskustvo. Na primer, ako je kupac istražio proizvod na Web‑u, kada dođe do prodavnice, unificiran sistem može prodavcu olakšati da nastavi interakciju s tim kupcem kako bi što lakše kompletirao prodaju. Mobilne tehnologije omogućavaju maloprodajama da dobiju podatke koji su integrisani u maloprodajni ekosistem, omogućavajući sektorima marketinga i korisničke podrške da budu u kontaktu s kupcem u svakoj tački tokom procesa kupovine. Podaci koji se izvlače iz mobilnih tehnologija omogućavaju da kupci dobiju bolje i prilagođenije informacije, da proces plaćanja bude brži, personalizovaniji pristup kuponima i specijalnim ponudama, a sve to u realnom vremenu. Na kraju, što više podataka prodavac ima, može kupcima da pruži bolje iskustvo, a zauzvrat da očekuje veći promet i bolje poslovne rezultate.

Mobilno skeniranje proizvoda

Jedna od novosti koja će unaprediti proces kupovine u radnjama jesu mobilne aplikacije za skeniranje proizvoda. Kupci sami skeniraju proizvode i dodaju ih u svoju korpu, bilo da to čine skeniranjem bar‑koda, bilo dodavanjem stavki iz spiska. Aplikacija vodi evidenciju o dodatim artiklima, a nudi i preporuke srodnih proizvoda koji kupcu mogu biti interesantni. Plaćanje može da se izvrši direktno putem telefona, bez čekanja na kasi ili bilo kakve interakcije sa osobljem.

Video u maloprodaji

Rešenje za upravljanje video‑sadržajima u maloprodajnim objektima omogućava da se neograničen broj različitih materijala sa centralne lokacije prikazuje u različitim objektima. Na taj način kupcima se mogu pružiti podaci o promenama cena, prikazati marketinški materijali, informacije o promocijama, predstaviti programi vrednosti, nagradne igre… Sve ono što je bitno da mogu da vide na mestu prodaje u trenutku kupovine, a što ih može ubediti da dodaju još artikala u svoju korpu.

Mobilna prodavnica

Savremena kupovina obavlja se sve više putem mobilnih telefona. Kroz aplikaciju kupac može da pogleda sve dostupne informacije o artiklima, kao što su specifikacije, sastav, nutritivna vrednost… Pored toga, odmah može da pogleda slične ili komplementarne artikle, proizvode na popustu i druge informacije koje omogućavaju da kupovina bude uspešno obavljena i da maloprodaja unapredi svoje poslovne rezultate.

(Objavljeno u PC#254)

