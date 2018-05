Kineski Hisense preuzima Gorenje?

Gorenje d.d. izabrao je ponudu kineske kompaniju Hisense Electric Co. kao najbolju u izboru za strateškog partnera. Akcije Gorenja su skočile kako se pojavili detalji procesa spajanja. Kao što je pcpress.rs pisao, Gorenje je 9. novembra 2017. godine najavilo da će grupa, zbog neostvarivanja nekih ključnih ciljeva, započeti s traženjem strateškog partnera. Radilo bi se o investitoru koji bi postao novi suvlasnik kompanije, i koji bi Gorenju pomogao pri dugoročnom rastu i razvoju.

Hisense, koji je odabran među tri kompanije koje su podnele obavezujuće ponude, ponudio je 12 evra (14 dolara) po akciji za kompaniju iz Velenja, sa sedište u Sloveniji, navodi se u saopštenju Gorenja. Prema Bloomberg-ovim kalkulacijama, Gorenje vredi skoro 293 miliona evra. Ponuda Hisense-a se odnosi na 50% + 1 akcija slovenačkog Gorenja. Kupac se obavezao da će pokrenuti “postupak preuzimanja u roku od 15 dana i da će ponudu za preuzimanje biti u skladu sa rokovima predviđenim statutom”.

Gorenje je tražilo partnera kako bi ojačao svoje finansije i investirao u razvoj, nakon što je Panasonic Corp. napustio svoj plan da preuzme vlasništvo u kompaniji i eventualno da ga preuzme u 2016. godini. Akcije Gorenja su ubrzano porasle za 6,6% odnosno, na 6,8 evra, nakon godinu dana, neposredno pre objavljivanja Hisense-ove pobedničke ponude. Dve druge kompanije koje su bile među glavnim ponuđačima, Haier Electronics Group Co. Ltd. i Hefei Meiling Co. Ltd, takođe sa sedište u Kini, kao I pobednik Hisense.

Menadžment Gorenja ne krije da je zadovoljan što su na poziv odgovorile najveće firme iz te grane, od kojih je nakon dva kruga trijaže predložena najbolja varijanta. To, međutim, ne znači da je proces preuzimanja okončan, već je samo prvi korak u tom pravcu. Kakav će ishod biti, zavisi od toga kako na kinesku ponudu budu reagovali vlasnici akcija, ali i eventualno druge zainteresovane firme, rekli su centrali Gorenja. “Ocenom da je ponuda Hiesense najbolja, okončan je proces ispitivanja mogućnosti strateškog partnerstva, koji je sprovela uprava Gorenja. Ali, sve će se rešiti u odnosima između vlasnika akcija i ponuđača, pri čemu se sada, kad je ponuda objavljena, mogu pojaviti i novi igrači i dati bolje uslove ili cenu, pa na kraju kupac može da bude i neka treća kompanija. To se na globalnom tržištu već događalo i za mesec do dva, znaće se ko je dobio poverenje akcionara, rekao je Denis Oštir, direktor korporativnih komunikacija Gorenja, i istakao da cena od 12 evra po akciji, iako je dvostruko viša od berzanske, nije jedini kriterijum. Pročitajte i: Xiaomi postao četvrti najveći proizvođač smartphone-a Oštir objašnjava da se od strateškog partnera, koji bi nakon okončanja transakcija postao vlasnik najmanje 50 odsto plus jedne akcije, očekuje da poveća proizvodne kapacitete, da kao jači igrač na tom tržištu obezbedi jeftinije repromaterijale, pristup novim tržištima i nove distribucione kanale. Takođe, očekuje se da podstakne razvoj proizvodnog portfolija. “Kod nas u tom sektoru radi oko 400 izuzetno inovativnih ljudi, ali na tržištu se takmičimo sa Samsung-om, LG-om i drugim velikim kompanijama gde na inovacijama radi hiljade ljudi. Zato nam je bilo važno da za partnera dobijemo velikog proizvođača sa kojim bismo pojačali svoje timove. Na poziv za poboljšanje ponude odgovorile su tri najveće kineske kompanije, među njima smo kao najprihvatljiviju ocenili Hiesense, objasnio je Oštir i dodao da će i partner imati koristi iz ovog posla, jer u proizvodnji koja je za njih kompatibilna, dobijaju jak brend u Evropi, prisutan i u Severnoj Americi i Bliskom istoku. Oštir ne očekuje da će se ova akvizicija negativno odraziti na poslovanje fabrika Gorenja u Srbiji, ne samo zbog klauzula koje ograničavaju otpuštanje radnika ili gašenje pogona. “Hiesense je potrebna proizvodnja u Evropi, a kako su jaki u sektoru frižidera, moguće je da će fabrika u Valjevu, koja nije potpuno iskoristila mogućnosti, sada popuniti kapacitete. Takođe, Kinezi su izuzetno jaki u sektoru klima-uređaja i može da se dogodi da tim programom dopune Gorenje Tiki iz Stare Pazove, koju smo mi u centrali u jednom trenutku hteli da prodamo”, istakao je Oštir i naglasio da svakako u prvo vreme ne očekuje dramatične poteze. Pročitajte i: AIK banci produžen rok za preuzimanje Gorenjske

