Šta je sve Microsoft najavio na poslednjem događaju

Bio je red na Microsoft-u da održi jesenji hardverski događaj. Iako su Surface uređaji bili naziv događaja, postojao je veliki fokus na AI. U prvom događaju kompanije od kada je dugogodišnji direktor za proizvode Panos Panay otišao ove nedelje (navodno u Amazon), Microsoft je otkrio par novih potrošačkih laptopova i mnoštvo vesti o Copilot AI.

Copilot, Surface i druga unapređenja

Microsoft je većinu događaja proveo govoreći o AI i Copilotu. U stvari, hardver je izgledao kao sporedna misao. Kompanija objedinjuje Copilot AI asistenta u svom paketu proizvoda. Copilot će biti dostupan šire kao deo ažuriranja za Windows 11 koje će stići 26. septembra.

Copilot je ugrađen u Windows i pojaviće se u aplikacijama kao što je Edge. Aktiviraćete Copilot svojim glasom ili desnim klikom. Možete koristiti Copilot da organizujete prozore na radnoj površini, izbrišete pozadine sa fotografija ili čak generišete Spotify listu pesama.

Copilot će moći da izvuče kontekst sa vašeg telefona. Na primer, čitanjem informacija koje dobijate od svoje avio-kompanije putem tekstualne poruke, Copilot može izvući informacije o vašem letu. Na putu je i verzija Copilot-a usmerena na kupovinu.

Copilot radi sa novom funkcijom pod nazivom Windows Ink Anywhere. Moći ćete da koristite olovku da, na primer, snimite snimak ekrana matematičkog problema. Copilot onda može da reši problem i objasni kako je došao do tog rešenja.

Poslovni korisnici će morati da sačekaju još malo da bi iskoristili Copilot u Microsoft 365 paketu. Biće generalno dostupan od 1. novembra za 30 dolara po korisniku mesečno. Microsoft kaže da Copilot može sumirati sastanke i dati prioritet zadacima na osnovu onoga što je u vašem prijemnom sandučetu. U Outlook-u će moći da pravi nacrte e-pošte na način koji oponaša vaš stil pisanja i glas.

Na drugim mestima, Bing Image Creator će uskoro koristiti model DALL-E 3 za generisanje slika koje izgledaju realističnije. To će uključivati atribuciju da se napomene da je slika generisana veštačkom inteligencijom.

Bing će takođe moći da odredi prioritete rezultata pretrage na osnovu vaše istorije ćaskanja. Ako često pitate Bing bot za ćaskanje o određenom sportskom timu, pretraživač može u skladu sa tim dati prioritet rezultatima. Možete isključiti ovu funkciju, u skladu sa potrebama.

Microsoft je pokazao Surface Laptop Go 3, prenosni računar sa ekranom osetljivim na dodir od 12,4 inča dizajniran za prenosivost. Ima Intel Core i5 CPU 12. generacije. Microsoft kaže da je 88 odsto brži od originalnog Surface Laptop Go od pre tri godine.

Surface Laptop Go 3 će biti dostupan u četiri boje, i počinje od 799 dolara. Na drugom kraju je Surface Laptop Studio 2. Microsoft kaže da je ovo najmoćniji Surface koji je napravio do sada. Ima procesor Intel 13. generacije i7 H klase i do NVIDIA GeForce RTX 4060 GPU. Možete imati i do 2TB skladišnog prostora i 64GB RAM-a.

Surface Laptop Studio 2 ima ekran od 14,4 inča sa brzinom osvežavanja od 120 Hz. Ovaj put ekran može da se nagne napred. Na drugom mestu, postoji intrigantna dodirna tabla koja naizgled uključuje neke funkcije iz Microsoftovog prilagodljivog miša usmerenog na pristupačnost, kao i slot za microSD karticu.

Posebno, Surface Laptop Studio 2 ima neuralnu procesorsku jedinicu koja može da napaja AI efekte. Microsoft kaže da je ovo prvi Intel NPU u Windows laptopu. U međuvremenu, kompanija uključuje Surface Slim Pen 2.

Surface Laptop Studio 2 će biti dostupan 3. oktobra. Cena počinje od 1.999 dolara.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet