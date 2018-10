Šta mogu ljudi u domenu pisane reči, a šta roboti?

Da li su veštačka inteligencija ili neke čovekolike mašine u stanju da proizvedu smisleni, originalan sadržaj? Šta zaista roboti mogu da proizvedu od četiri moguće vrste pisanog sadržaja: smislenog neoriginalnog, besmislenog originalnog, smislenog originalnog ili besmislenog neoriginalnog sadržaja?

U konvencionalnom smislu, pod “smislenim” podrazumevamo ono što ljudskom biću (sa pristojnim IQ) zadovoljava neku realnu potrebu. Originalno predstavlja ono što je novonastalo, a ne kopija nečeg prethodno stvorenog. Ovo nisu naučne definicije, već moj pogled na stvarnost.

Čovek može da proizvede sve četiri gore nabrojane vrste sadržaja, a robot samo tri. Da li je to samo moja autorska uteha, ta pretpostavka da će moj zanat – kreiranje SMISLENOG ORIGINALNOG sadržaja, zauvek biti neophodna ljudska profesija?

Kai-Fu Lee, autor knjige „AI Superpowers“, nakon 38 godina rada u istraživanjima, proizvodnji, poslovima i investicijama u oblasti veštačke inteligencije, dao je listu od 10 profesija koje AI sigurno neće da ugrozi. Pored nauke, psihijatrije, advokature… on kaže da roboti neće da ugroze ni pisanje autorskih dela, iako je AI spremna da zameni ljude u nekim jednostavnim operacijama sa tekstom.

Rešio sam da sagledam šire šta to stvarno mogu da urade čovekolike mašine. Idemo redom…

Smisleni originalni sadržaj

Pojedinac (autor, novinar, pisac, scenarista, bloger…) proizvede neko novo, sopstveno pisanije, u bilo kom obliku i na bilo koju temu. To autorsko delo konzumirate sa jasnom odrednicom ko ga je stvorio, a sadržaj je i originalan i smislen.

Dakle, čitate nečiju knjigu ili nečiji članak, gledate film ili TV reklamu snimljenu po nečijem scenariju… Znate koja ga je kreativna ljudska ruka (tačnije, mozak) stvorila. Taj autor (bi trebalo) i da ubire plodove svog rada, ali i da bude odgovoran za delo koje je stvorio.

Smisleni neoriginalni sadržaj

To je ono što čitate, slušate i gledate svakodnevno u medijima. Novinske agencije, kompanije, država, spin doktori… razni subjekti željni uticaja na mase… dnevno plasiraju tone sadržaja koji (ipak) ima neki smisao. Mediji od toga naprave papazjaniju, gde se često ne zna (ili se krije) odakle je stigla polazna informacija, a onda se putem copy/paste „novinarstva“ to razmonažava širom digitalno umreženog sveta. Lenji novinari prepisuju od onih koji su to prvi objavili, a naivni građani to šeruju, lajkuju, komentarišu…

Kakve naopake posledice može da izazove takav pristup, pogledajte u mom tekstu „Ko je smestio Maši i Medvedu?“. Za plasiranje smislenog neoriginalnog sadržaja učešće čoveka nije potrebno, jer to može da radi i najobičniji RSS agregator vesti, internet tehnikalija kojoj uopšte i nije potrebna veštačka inteligencija i njene mogućnosti.

Besmisleni originalni sadržaj

Postoje lokacije na Internetu koje se zovu „bullshit generatori“, evo da ih izguglate sami: google.com/search?q=bullshit+generator. Oni odlično opisuju šta je to besmisleno, a originalno. Gomila uobičajenih fraza, lišenih posebnog smisla, spakovana u formu kakva prethodno nije postojala. Otprilike kao lupetanje loših, a snalažljivih studenata na ispitu.

Ovo je ujedno primer korišćenja veštačke inteligencije za pisanje, to jest primer kako roboti mogu da rade. Nažalost, i većina današnjih „novinara“ su u tom istom nivou „kreativnih“ kapaciteta , u svom tabloidnom radnom okruženju. Jer tabloid = android (u izvornom značenju te reči, ne kao operativni sistem).

Besmisleni neoriginalni sadržaj

Šta sve vlasti na ovom svetu rade sistematski protiv svojih građana? ZATRPAVAJU IH GLUPOSTIMA. Sav taj rialiti treš, estradno ludilo i kriminalne ispovesti – koje vrište sa naslovnih strana tabloida i pinkoida, imaju samo dve svrhe:

Okupirani ste problemima, te je problem da shvatite da ste okupirani – tačnije, u namerno napravljenoj šumi (polu)informacija sprečavaju vas da vidite šta se stvarno događa oko vas

„Mi, političari, smo bolji od ovog rialiti, estradnog i kriminalnog ološa, glasajte za nas“ – tačnije, osim te 4 grupacije nikog normalnog i nema na naslovnim stranama, pa narod treba da pomisli da normalni i ne postoje, a da su političari mera normalnosti ;)))

Širu priču o ovome, pročitajte u tekstu „Srpska politika na tim internetima i fejsbucima“, u delu „Plaćenici i vernici“. Ukratko: skoro sve o spin doktorima i botovima.

Po mom mišljenju, roboti i svi uređaji zasnovani na veštačkoj inteligenciji, mogu da proizvedu sadržaje pod 2, 3 i 4, i nikad neće biti sposobni da kreiraju smisleni originalni sadržaj. Moći će da:

preuzimaju autorske (ljudski kreirane) sadržaje i da ih dalje plasiraju (u bilo kom obliku)

rendom izborom fraza sklapaju kvazi originalni sadržaj od onoga što su dobili kao izvorni unos od ljudi

naprave besmislenu kompilaciju od onoga što su dobili kao izvorni unos od ljudi

Mislite da nije tako?

OK, hajde zamislite kako bi robot mogao da napiše ovakav tekst?!

NAPOMENA:

Ovaj tekst nije naučni rad, već samo viđenje naše stvarnosti iz ugla zabrinutog građanina.

Ukoliko ste zabrinuti koji autor može da za vas i vašu firmu ili organizaciju kreira SMISLENI ORIGINALNI SADRŽAJ, imate gde da se obratite.

Autor: Lazar Bošković, creative director agencije AgitPROP

