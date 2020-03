Starlink i želja za brzim internetom

Od kada je lansirana prva tura Starlink satelita mnogi su ustali protiv ove konstelacije, a zbog toga što utiče na iskustvo boravka na Zemlji, posmatranje noćnog neba, te druge situacije. Na svetu, a najpre u Sjedinjenim Američkim Državama, ima i onih koji se raduju ovom sistemu satelita, a iz jednostavnog razloga – potreban im je brzi internet.

Jedan od njih je i James Palashoff, koji se sa suprugom iz Pittsburgha preselio u ruralnu oblast u Ohaju, te sa brzine interneta od jednog gigabita u sekundi prešao na svega 20 megabita. Tako se vratio u devedesete godine prošlog veka, budući da mesto na kojem sada živi nema optičke kablove za internet, što se verovatno neće uskoro promeniti. U vreme kada je sve povezano ova situacija predstavlja problem, budući da nije u pitanju samo surfovanje internetom, već i sigurnosne kamere, TV, Amazon Echo, te sve drugo što zavisi od dobre internet konekcije.

Palashoff se nada da bi problem mogao da reši Elon Musk i njegove 42 hiljade satelita koji bi internet trebalo da dovedu i u najzabačenije krajeve. Kompanija Space X je do sada lansirala šest serija od po 60 satelita, pa bi do kraja 2020. godine trebalo da počne sa isporukom interneta u oblasti severnih Sjedinjenih Američkih Država i Kanade, dok će ostatak sveta sačekati do 2021.

Izvor: Inverse

