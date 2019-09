Starlink satelit se umalo sudario sa satelitom Evropske kosmičke agencije

Iz Evropske kosmičke agencije stiglo je saopštenje da se jedan od njenih satelita umalo sudario sa satelitom iz Starlink sazvežđa, što pokreće pitanja o problemima koje bi SpaceX sateliti i u budućnosti mogli da izazivaju u nižoj Zemljinoj orbiti. Kompanija Space X odbila je da ukloni svoj satelit, što samo dodatno pogoršava situaciju, budući da ukazuje i na buduće probleme u komunikaciji.

Satelit Evropske kosmičke agencije – Aeolus Earth – bio je prinuđen da 2. septembra promeni putanju kako se ne bi sudario sa jednim od Starlink internet satelita, koji je poznatiji kao “Starlink 44”, a incident se dogodio na 320 kilometara od Zemlje. Uprkos tome što se Aeolus na svojoj poziciji našao devet meseci pre Starlink satelita kompanija Space X odbila je da ukloni svoj satelit, te dodao da ni u budućnosti ne planira da preduzme nešto povodom izmeštanja satelita.

Aeolus satelit, koji teži više od 1.300 kilograma, lansiran je 22. avgusta 2018. godine, dok je Space X prvih 60 Starlink satelita lansirao u maju 2019. Većina Starlink satelita našla se na 440 do 550 kilometara od Zemlje, ali se Starlink 44 spustio na 320 kilometara da bi još jednom „provežbao“ napuštanje Zemljine orbite, te se našao u delu kosmosa koji je satelit Evropske kosmičke agencije prvi zauzeo. Eksperti ističu da u svemiru još uvek nema pravila, što znači da niko nije učinio ništa loše, budući da kosmos pripada svima. Problem je i u tome što kretanje u kosmosu nije do kraja organizovano, pa tokom svakog leta, te kruženja oko Zemlje, može da se naleti na neki drugi objekat, što zahteva regulisanje a kako u budućnosti ne bi dolazilo do fatalnih nesreća.

