Startap Lilium: Testiranje jednog od trenutno najboljih letećih taksija

Startap Lilium je testirao svoj električni leteći taksi, te se priključio nizu uspešnih test letova koji su sprovedeni u poslednje vreme. Tako bi „leteća vozila“ na nebu mogla da se nađu u narednih 10 godina, i čovečanstvo uvedu u novu eru transporta.

Tokom testiranja Lilium bespilotna letelica je uspešno izvela vertikalno poletanje, poput helikoptera, te se kratko zadržala u vazduhu, da bi potom sletela na isti način. Iako ne izgleda kao ozbiljan let, ipak se radi o velikom koraku za kompaniju, koja planira servise letećih taksija u više gradova do 2025. godine. Lilium Jet se ističe u odnosu na druge letelice istog profila, te ima kabinu u obliku jajeta i par krila sa rotorima. U krilima je smešteno ukupno 36 električnih motora koji omogućavaju vertikalno poletanje i horizontalno letenje.

Kada bude potpuno gotova letelica će po jednom punjenju moći da prelazi do 300 kilometara, te da razvija brzinu do 300 kilometara na sat. To znači da će moći da prelazi veće razdaljine od svih konkurentskih letelica koje su poznate u ovom trenutku.

Ovo ipak nije prvi test let neke Lilium letelice, budući da je kompanija još 2017. testirala model sa dva sedišta, koje je bilo uspešno, ali letelica nakon toga ipak nije uspela da nastavi dalje. Budućnost bi mogla da bude drugačija za novi Lilium leteći taksi, te bi mogao da stekne prednost u trci u kojoj trenutno učestvuje preko 100 različitih programa, koji uključuju i velika imena poput Joby Aviation i Kitty Hawk.

