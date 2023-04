Stiga autonomne robotske kosilice

STIGA, evropski proizvođač baštenskih mašina i opreme, lansirala je novu gamu autonomnih robotskih kosilica. STIGA tvrdi da je to najpametnija autonomna kosilica na svetu. Kreirali su je STIGA inženjeri kako bi pokrenuli revoluciju u nezi travnjaka pomoću potpuno inteligentnog, konstantno glatkog i održivog sistema košenja.

Sean Robinson, izvršni direktor STIGA-e, kaže: „Iako su se nove tehnologije, kao što su sistemi za prepoznavanje prepreka, mapiranje travnjaka i memorija travnjaka pojavile na globalnom tržištu robota, one ne idu dovoljno daleko da garantuju i odlično održavanje travnjaka. STIGA robot, s patentiranom AGS tehnologijom, prošla je kroz rigorozan proces, gde su naši ‘zeleni’ inženjeri dovodili u pitanje sve što je STIGA razvila ikada pre”. Time su stvorili vrhunsku mašinu, koja će omogućiti travi dovoljno vremena da se obnovi pre sledećeg košenja, pa će tako trava postati zdravija, zelenija i mekša pod stopalima.

Kako radi Stiga robotska kosilica?

Novi koncept STIGA autonomnih robota zasnovan je na tome da robotu više nije potrebna granična žica, pošto je perimetar potpuno virtuelan i može se modifikovati prema potrebama korisnika. To znači da svaki put kada se desi promena u vašem dvorištu, perimetar može biti lako modifikovan za nekoliko minuta. Instalacija je potpuno virtuelna, pomoću STIGA.GO aplikacije. Nova STIGA autonomna robotska kosilica prikuplja informacije sa satelitskih signala, kako GPS tako i svih drugih GNSS sistema, kako bi znala njihovu poziciju i kako bi bila precizno navođena po vašoj bašti.

Virtuelni perimetar je omogućen zahvaljujući sposobnosti robotske kosilice da bude navođena dvorištem putem tehnologije koja prevazilazi GPS i RTK sisteme: Sistem aktivnog navođenja (AGS). AGS je patentirana STIGA tehnologija koja omogućava navigaciju bez kablova, kao i visok nivo preciznosti pozicioniranja, a samim tim i kvalitet košenja. AGS tehnologija vašem robotu omogućava da planira sesije košenja, prema dostupnosti satelitskog signala, tako što mapira baštu u „mrežu” i poznaje satelitsku mapu na nebu iznad nje. Svakoj ćeliji „mreže” dodeljuje ocenu kvaliteta signala i kontinuirano ažurira rezultat, prateći kretanje satelita. Znajući unapred pozicioniranje satelita, planira svaku sesiju košenja u svakom delu dvorišta. Sve zone na vašem travnjaku kose se redovno i precizno, ne ostavljajući nijednu zonu nepokošenu i izbegavajući prekomerno košenje prolaskom nekoliko puta po istoj površini. Rezultat je ujednačen, lep travnjak. STIGA robot može da radi s naizmeničnim pravcima košenja, kako bi travnjak bio zdraviji, ali i da se poboljša energetska efikasnost u eksploataciji. Robot kosi prema sistematskim obrascima, koji mogu biti i kombinacije četiri različita pravca (sever–jug, istok–zapad, šahovnica, gusta mreža).

Robot je izuzetno izbalansiran, sa integrisanom Li-Ion baterijom, čiji kapacitet omogućava da autonomni robot neguje vaš travnjak kroz dva ciklusa u toku jednog dana. Čak i nakon četiri godine korišćenja, baterija će raditi s više od 80 odsto svog kapaciteta. STIGA robotske kosilice opremljene su sa četiri do šest okretnih oštrica od karbonskog čelika, koje se okreću brzinom od čak 2.850 o/min, obezbeđujući visoke performanse sečenja. Vrlo oštri noževi u kombinaciji s mešavinom materijala od kog su izrađeni prave uredan rez, omogućavajući zdravo zarastanje trave.

STIGA tehnologija koja omogućava navigaciju bez kablova, kao i visok nivo preciznosti pozicioniranja, a samim tim i kvalitet košenja

Roboti su opremljeni i senzorima za prepreke, senzorima podizanja, senzorom za kišu, opcijom automatskog vraćanja na punjač itd. STIGA roboti mogu savladati uspone od 45-50 procenata, dok je visina košenja od 20 do 65 mm, i podešava se putem aplikacije. Takođe poseduju i anti-theft kontrolu, gde će vas aplikacija obavestiti ukoliko se robot nađe van granica vašeg dvorišta. Površina košenja može biti podeljena do 10 povezanih zona, a moguće je memorisati i do 30 no cutting zona, koje će robot ignorisati prilikom košenja.

U STIGA gami autonomnih robota postoje tri modela koji se adaptiraju na tri veličine dvorišta:

STIGA A 1500 : Najmanji autonomni robot, koji pokriva do 1500 m 2 .

: Najmanji autonomni robot, koji pokriva do 1500 m . STIGA A 3000 i STIGA A 5000: „STATE OF THE ART“ roboti. Pokrivaju 3000 m2 i 5000 m2.

Baštovanov mali saveznik

Zdrav travnjak znači zdrav vrt. Svaki vrt je mali ekosistem, koji su izgradila dnevna i noćna bića koja žive u njemu. STIGA ima za cilj da zaštiti noćni život u baštama tako što su dizajnirali robote koji će imati sesije košenja tokom dana, tako da, recimo, jež ima mogućnost da okupira baštu tokom noći. Ježevi se hrane insektima, te su odlični saveznici u održavanju ravnoteže baštenskog ekosistema. Oni pomažu da se eliminišu male životinje koje mogu oštetiti biljke u našim baštama.

Ovo je samo nekoliko karakteristika zbog kojih su nove STIGA autonomne robotske kosilice, kosilice budućnosti: bolje za korisnika, za travnjak i čitavo okruženje.

Za više informacija, posetite STIGA sajt: https://stiga-srbija.rs/

