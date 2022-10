Stigao je realme C33, najmoderniji entry-level telefon do sada

realme, najbrže rastući brend pametnih telefona, lansirao je svoj najmoderniji entry-level telefon do sada – realme C33. Podižući standarde u ovom segmentu, realme C33 dolazi sa elegantnom estetikom, ali i vrhunskom rezolucijom kamere od 50 MP. Inspirisan morem i pravougaonim dizajnom, ovaj trendi pametni telefon dostupan je u zlatnoj i crnoj boji po preporučenoj ceni od 20.999 RSD za varijantu od 4GB/64GB i 23.499 RSD za varijantu od 4GB/128GB. U pretprodaji, koja će trajati do 31. oktobra C33 se može nabaviti po specijalnim cenama, i to 17.499 RSD za opciju memorije od 4GB/64GB i 19.999 RSD za 4GB/128GB.

Moderan dizajn koji se ističe

realme C33 – novi kralj budžeta, razbija stereotipe svojim stilom i elegantnom završnom obradom. Kod ovog uređaja korišćena je inovativna obrada na nivou mikrona i tehnologije laserske litografije kako bi se stvorio jedinstveni reflektujući uzorak na zadnjoj ploči, što rezultira dinamičkim vizuelnim efektom kada se posmatra iz različitih uglova. Pored toga, C33 je presvučen „peskom“ kako bi oponašao teksturu tekuće vode.

Kada se govori o materijalima, realme C33 se fokusira na materijale otporne na lomljenje, te je za dizajn zadnjeg kućišta korišćena PC i PMMA plastika, što pruža providan vizuelni efekat i obezbeđuje izdržljivost. Kod dizajna ovog modela fokus je pre svega na detaljima, te je zadnja ploča izrađena iz jednog dela sa vrhunskim pravouglim okvirom i bez dodatnih izbočina oko kamera. C33 odlikuje i izuzetno tanko kućište od 8,3 mm, koje pruža lagan i udoban hvat u ruci.

realme C33 dolazi u dve varijante – zlatnoj i crnoj. Dok zlatna varijanta nudi upečatljivi festivalski utisak, crna boja pruža suptilnu i elegantnu opciju koja se uklapa u svakodnevni stil korisnika.

50MP sa najboljim softverskim prednostima

Sa primarnom kamerom od 50MP AI, realme C33 korisnicima otvara mogućnosti za snimanjem visokokvalitetnih snimaka. Takođe ovaj telefon poseduje noćni režim, HDR režim, Timelapse, panoramski prikaz, kao i još mnogo toga što će snimanje inspirativnih trenutaka u životu podići na novi nivo.

Telefon je takođe opremljen sa HDR (CHDR) algoritmom koji služi za poboljšanje kvaliteta slike, kombinujući do pet kadrova za komponovanje slika visokog dinamičkog opsega pri slabom osvetljenju, što pomaže da se obezbede bogati detalji za previše eksponirane delove i poboljšava efekat potiskivanja svetlih delova.

Čvrst univerzalni uređaj koji podiže iskustvo na svim frontovima

Model realme C33 nudi iskustvo korišćenja celog ekrana sa 6,5-inčnim (16,5 cm) mini-drop ekranom. Uparen sa masivnom baterijom od 5000 mAh, pruža korisniku korišćenje i do 37 dana dok je u režimu pripravnosti. Podržava i režim ultra-štednje koji nudi do 1,8 sati poziva sa samo 5% baterije.

C33 pokreće Unisoc T612 procesor i UFS 2.2 što u kombinaciji obezbeđuje brzo i fluidno sistemsko iskustvo, a takođe je i prvi model iz C serije koji čim se upali nudi Android 12. Takođe poseduje i brzi bočni senzor otiska prsta za dodatnu sigurnost.

realme C33 dostupan je u pretprodaji od 24. do 31. oktobra po specijalnoj ceni od 17.499 RSD za opciju memorije od 4GB/64GB i 19.999 RSD za 4GB/128GB.

