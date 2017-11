Stiže 5G kućni internet

Verizon planira da svoj 5G wireless internet uskoro učini praktičnom realnošću, te su iz kompanije najavili da će ovu uslugu omogućiti u okviru tri do pet svetskih tržišta, a u drugoj polovini 2018. godine. Mnogi detalji još uvek nisu poznati, ali se spekuliše da bi usluga prvo mogla da postane dostupna u Kaliforniji.

Ne iznenađuje to što je Verizon požurio sa objavom ovih informacija, a bez detaljnih objašnjenja, budući da rivalska kompanija AT&T takođe radi na ovoj tehnologiji, te planira da je implementira do kraja 2018. godine. Na ovaj način Verizon želi da javnosti da do znanja da ne zaostaje u ovoj trci, te da ima spreman 5G servis koji bi mogao da postane javno dostupan u nekoliko narednih meseci.

Iako će usluga biti omogućena tek delu internet sveta, 5G predstavlja važan korak u tehnološkoj evoluciji, i to ne samo zbog toga što se radi o super-brzom internetu, koji obećava na stotine megabita u sekundi, već i zbog toga što peta generacija mreža mora da ima mnogo veći kapacitet, da obezbedi prenos veće količine podataka uz mnogo manje kašnjenje (latency) nego postojeće celularne mreže, a što će bitno uticati iskustvo korisnika, te primenu novih tehnologija.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet