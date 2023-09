Stiže jeftinija Fujifilm GFX 100 II kamera

Fujifilm je predstavio kameru srednjeg formata GFX100 II, naslednika originalnog GFX100 koji je lansiran 2019. godine. On nosi istu rezoluciju od 102 megapiksela kao originalni model, ali ima novi senzor i procesor koji omogućavaju veće brzine snimanja, poboljšani autofokus, 4K (pa čak i 8K) video sa punim senzorom i još mnogo toga. Istovremeno, po veličini i ceni više liči na GFX100S.

4K rezolucija i 60fps video zapisi

Tamo gde je GFX100 bio gigantske veličine zbog ugrađene baterije, GFX100 II je razdvojio te dve stvari, tako da je samo kućište kamere znatno manje (držač se prodaje zasebno za 500 dolara). Ima novo elektronsko tražilo (EVF) sa 9,44 miliona tačaka, najviše u industriji, koje se može ukloniti kao i ranije. To omogućava upotrebu opcionog adaptera za nagib od 569 dolara koji olakšava snimanje pod malim uglom. Zadnji ekran osetljiv na dodir se naginje gore, dole i malo u stranu, ali se ne izbacuje.

Sa najnovijim X-procesorom koji je pozajmljen od kamera X-H2S i X-H2, GFX100 II može da snima brzinom od 8 kadrova u sekundi (prema 5 kadrova u sekundi), prilično brzo za senzorsku kameru srednjeg formata (43,8 x 32,9 mm). Sada dolazi sa autofokusom za detekciju subjekta sa detekcijom lica/oka, a takođe može da prati životinje, ptice, vozila i druge subjekte koji se brzo kreću poput insekata i dronova — i za fotografije i za video zapise.

Kućište više liči na X-H2/X-H2S nego na druge kamere X-serije, sa samo jednim točkićom za izbor režima rada i velikim LCD ekranom na vrhu. Nudi stabilizaciju u kućištu od 5 osa sa smanjenjem podrhtavanja do 8 koraka. Što se tiče skladištenja, podržava dve kartice sa jednom CFexpress Type B i jednim SD UHS-II utorom — a takođe možete da snimate video na eksterni SSD preko USB-C porta. Ostale karakteristike uključuju priključke za slušalice/mikrofon, HDMI port pune veličine i eternet port. Čak podržava i ometanje vremenskog koda za video preko Atomos AirGlu BT.

Ako želite da snimate video sa okvirom veličine skoro 70 mm, GFX100 II to takođe može učiniti impresivno dobro. Podržava 4K pri rezoluciji do 60p koristeći punu širinu senzora, pa čak i održava pomeranje zatvarača na razumnom nivou – verovatno preskakanjem linija ili spajanjem piksela. Postoji čak i 8K režim, iako sa izrezivanjem od 1,53 puta, koji čita senzor piksel po piksel uz izvesno povećanje. Pored 8K, UHD i 4K DCI režima, može da snima anamorfne video zapise do 4,8K.

Može da snima Apple ProRes video u tri formata (422 HQ, 422 i 422 LT), zajedno sa H.264 i ProRes 422 proxy datotekama. Kodeci višeg kvaliteta zahtevaju CFexpress tip B ili USB SSD snimanje.

Fujifilm misli da će profesionalci koristiti GFX100 II za video, jer nudi preklapanje talasnog oblika i vektorskopa koji pomažu pri izlaganju noktiju. Ima prednje i zadnje kontrolne lampe, mogućnost korišćenja delimičnih brzina zatvarača da bi se izbeglo treperenje i opcioni dodatak za ventilator koji omogućava neograničeno vreme snimanja 4K/60p. I kao što je pomenuto, podržava sinhronizaciju vremenskog koda i ometanje, tako da može da radi u okruženju snimanja sa više kamera. Povrh svega, podržava do četiri kanala zvuka.

