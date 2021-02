Stiže Mate X2, novi Huawei preklopni telefon

Huawei je najavio da će 22. februara zvanično predstaviti svoj novi preklopni telefon, koji su nazvali Mate X2. Prema slici koja je objavljena povodom najave, izgleda da će Mate X2 imati ekran koji se preklapa iznutra (za razliku od prvobitnog Mate X-a, gde je ekran bio sa spoljne strane). Huawei je već imao takav prototip ranije, ali je odustao od njega, pa je interesantno da se sada opet vraća na takav dizajn preklopnog telefona.

Preklopnik

I to je sve što se za sada zvanično zna o novom telefonu. CEO Huawei Consumer Business Group-e, Ričard Ju, objavio je da on „već neko vreme“ koristi Mate X2 i da može da kaže da je telefon „pun iznenađenja“. To jeste intrigantan tizer, ali po svemu sudeći moraćemo da sačekamo još malo da vidimo koja su to iznenađenja.

Nezvanično, po mreži kolaju glasine da se radi o telefonu sa OLED preklopnim ekranom sa dijagonalom od 8.1 inča i rezolucijom 2200 x 2480 piksela. Pored njega, pominje se i AMOLED spoljni ekran dijagonale 6.45 inča (1160 x 2700 piksela). Po tim glasinama, telefon pokreće Kirin 900 5G čipset, ima 12 GB RAM-a i 512 GB prostora za podatke. Što se tiče kamera, pominje se set od četiri zadnje kamere, 50 MP osnovne, 8 MP telefoto (sa 3x optičkim zumom) i 16 MP ultraširoke i 12 MP (nije data informacija o kom tipu se radi) i jednom prednjom kamerom rezolucije 16 MP. Baterija bi trebala da ima 4400 mAh, sa podrškom za brzo punjenje.

Za proveru tačnosti ovih informacija moraćemo da sačekamo 22. februar, a tada ćemo saznati i cenu Mate X2 telefona, kao i kada će biti dostupan u prodaji.

Izvor: Engadget

