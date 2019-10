Stranger Things i problem Netflix rekorda

Nema sumnje da je serija Stranger Things jedna od najpopularnijih na Netflix-u, ali mnogi dovode u pitanje to što kompanija tvrdi da je ovaj program oborio rekord kada je gledanost u pitanju. Naime, Netflix je u izveštaju za treći kvartal objavio kako je treća sezona pomenute serije najgledanija od svih drugih serija, i da ju je pogledalo 64 miliona naloga.

Problem je u tome što nije potpuno jasno na koji način kompanija dolazi do ovih podataka, a ranije je moglo da se čuje da se, kada je film u pitanju, jedan pregled računa kada je korisnik pogledao više od 70% sadržaja. Logično bi bilo da to važi i za sezonu neke serije, pa da se u jedan pregled računa kada je korisnik pogledao 70% od svake epizode, što bi bilo 5,6 od ukupno osam epizoda. To ipak nije slučaj, pa se u jedan pregled računa kada je korisnik pogledao bar 70% od jedne epizode, što na kraju nije 70% od cele sezone.

Netflix ima na stotine sopstvenih serija i filmova, ali brojke objavljuje za tek nekoliko, te su rezultati uvek pozitivni i idu u prilog velikom uspehu. Istina je da i tradicionalne televizijske kuće najpre govore o svojim najpopularnijim sadržajima, ali je istina i da one imaju bolji uvid u gledanost, što Netflix, kakao tvrde eksperti, nema. Jasno je da Netflix želi da pokaže kako se njegovi sadržaji gledaju širom sveta, što je sada važnije nego ikada pre, budući da Disney i Apple svoje servise aktiviraju za manje od mesec dana. Veruje se da će upravo Stranger Things biti jedna od onih serija koje će zadržati stare i privući nove korisnike, pa je dobro da se to naglasi, ali je možda poželjno da cifre budu nešto bliže realnosti.

Izvor: The Verge