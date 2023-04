Stray Gods: The Last of Us ekipa u novoj igri

Igra Stray Gods: The Roleplaying Musical stiže 3. avgusta, a u pitanju je novi projekat scenariste koji stoji iza Dragon Age, pisca Davida Gaidera. Tu su i druga iznenađenja.

Nedavno je moglo da se čuje da će u igri učestvovati i Troy Baker, Ashley Johnson, Felicia Day, te Laura Bailey, drugim rečima: ekipa iz igre The Last of Us. Priča prati stare grčke bogove koji žive u modernom svetu, skriveni među ljudima. Glavna junakinja im je na tragu, a najviše zbog toga što je dobila moći koje su obično rezervisane za Muze.

Iz naslova je jasno da je igra zapravo mjuzikl, dakle zanimljiv spoj žanra i ekipe koja se već proslavila. Stray Gods: The Roleplaying Musical stiže na PC, a već može da se naruči na platformi Steam, mada se cena još uvek ne vidi.

Podelite s prijateljima

Tweet