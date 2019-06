Data centar: Sveti gral digitalne revolucije

Industrija Data Centara se brzo razvija. Svi su u potrazi za Svetim gralom digitalne revolucije, transformacije i digitalnog poslovanja i digitalnog života – data centrom koji će obezbediti brzinu (latency), pouzdanost (reliability) i dostupnost (availability)!

Pričam o ova tri imperativa već godinama. Konačno je aktivna oprema uspela da tehnološki sustigne kablovske sisteme i brzine koji se mogu propustiti kroz bakar i/ili optiku su sada realne. Sećam se kolega njihovih pitanja „pa zar ti stvarno misliš da će ta tehnologija da dođe i to tako brzo“. Nisam se opirao i pravdao, dokaz je da sad živimo Gigabit Internet do kuće. A kad komercijalno dođu Wi‑Fi 6 i 5G, uslediće istorijska promena i verovatno neću čekati pola sekunde koliko prođe kad prstom pritisnem za neki servis na mobilnom telefonu, dok on obiđe pola oblaka i pola sveta… Da, počeo je da mi smeta taj latency.

Okrugli centar

Nove stvari dolaze čak i brže nego što smo navikli. Edge je već uveliko u punoj funkciji i za nekoliko godina nećemo moći bez njega. Okrugli DC je ideja i patent jedne američke kompanije koja je iz proizvodnog domena svog patenta otišla drugom putanjom i sad prilagođeni DC koristi u svojim CoLo objektima u Severnoj Americi. Sjajna kombinacija.

Okrugli DC se sastoji od kružno postavljenih rekova koji su zadnjom stanicom povezani u centar kruga. U centru se nalazi sistem za odvođenje toplog vazduha – kvazi hot aisle. Sekcije su modularne, ima ih šest, mogu se odojiti od jezgra radi bilo koje intervencije. Sadrže 92 senzora i maksimalno mogu podržati 150 kW (da 150 kW u tako malom prostoru). Za postavljanje i puštanje u rad potreban je jedan dan. I dok glavni eksperti iz te kompanije smišljeno rade i propovedaju new tech svaki dan, dok u svojim colo centrima štampaju „zelembaće“, jedna druga grupa entuzijasta radi nešto sasvim drugo.

DC ili AC

To drugo je skoro tradicionalno, ali i nije, isto kao i ovo prethodno: DC, odnosno jednosmerna struja. OCP (Open Compute Project), osim što svoj dizajn i pristup bazira na odbacivanju nepotrebne opreme, napaja servere jednosmernom strujom sa zadnje šine rack‑a. OCP rekovi su široki 21“, a u skorije vreme i 19“. Prvi koji je komercijalno shvatio igru i zaplivao u more OCP‑ja je čuvena nemačka kompanija Rittal. Sinonim za kvalitet rekova, UPS‑ova, kabliranja i ostale DC infrastrukture.

OCP je stari hardver optimizovao, učinio efikasnijim i skalabilnijim. De facto su ponovo izmislili toplu vodu – njihovi serveri imaju sve konektore s prednje strane, sve komponente su hot swap i nema viška ni PCI‑E, ni VGA… ničega što ne služi svrsi. Nema ni konverzije iz AC u DC… još jedan pogodak. Počelo je 2009 u trenutku kad je FB eksponecijalno rastao. 2011 odlučili su da podele ideje sa ostatkom sveta i, u saradnji sa firmama Intel i Rackspace lansirali su OCP. Od tada teče era white box uređaja.

Na DC sceni izdvojili smo neke segmente ili tipove. Jedni su WholeSale‑Colo igrači, drugi se zovu Hyperscaler‑i. Ovi prvi se vode modularnim trendom, imaju tipske objekte (shells) koje postavljaju gde god vide dobru priliku. Ovi drugi se bave mega objektima izuzetne efikasnosti, govorimo o redu veličine 6 MW. Šest megavata je u nas Srbalja solidan DC, a samo pre pet godina nam je 20.000 kvadratnih metara i 10 MW bilo wow.

Hibridni oblak

I dalje je trend sa se dragulji čuvaju kod kuće, pa se tako i u DC industriji stvorio hibridni oblak. To na kraju stvara veliku priliku, za retail ili wholsale colo provajdere, jer pre ili kasnije sve će otiči u public cloud. Hyperscale cloud provajderi spremno očekuju taj bum, penjanje sa 6 ZB 2016. godine na 19 ZB do 2021. godine. Ako nije rat formata, onda je rat velikih i malih. Na kraju – sve za profit.

Autor: Miodrag Kovanović

Ovaj tekst je deo PC Press specijala posvećenog Data centrima. Kompletan specijal je potpuno besplatan za čitanje i možete ga čitati u digitalnoj čitaonici ili ga preuzeti direktno odavde u PDF formatu.

