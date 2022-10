Štreber emodži nije ono što smo mi, kaže tinejdžerka iz Engleske

Učenica koja je učestvovala u kampanji koja je ranije pozivala na više junakinja koje nose naočare u Diznijevim filmovima, poziva na bolju zastupljenost osoba s naočarima kada su u pitanju emodžiji.

Traži se opcija dodavanja naočara na emodžije

Trinaestogodišnja Lovri iz Čilvela, u Notingemširu, kaže da je jedan od retkih emodžija sa naočarima „štrebersko“ lice, za koje veruje da šteti samopouzdanju mladih korisnika koji nose naočare. Ona je pisala Unicode konzorcijumu, grupi tehnoloških kompanija koja odobrava nove emodžije, tražeći da se uvede opcija dodavanja naočara u emodžije. Tinejdžerka je dospela na naslovne strane 2019. nakon što je pisala Dizniju, pozivajući na više ženskih likova koji nose naočare u filmovima ove producentske kuće. Kompanija je odgovorila tako što je pozvala Lovri da ih prati na Bafta manifestaciji, gde je nagrađen njihov najnoviji film Encanto – koji prikazuje heroinu koja nosi naočare.

Najnoviju kampanju Lovri je pokrenula povodom Svetskog dana vida. “Tinejdžeri koji nose naočare se zapravo ne osećaju predstavljeno, ili bar ne pozitivno. Ako je to reprezentacija, onda je to štreber emodži, a mi to nismo“, rekla je Lovri.

Izvor: Bbc

Podelite s prijateljima

Tweet