Studio Ghibli filmovi stižu na Netflix

Netflix je otkupio prava na prikazivanje 21 filma japanske filmske kuće Studio Ghibli, pa bi sadržaji već u februaru trebalo da stignu i do korisnika koji se nalaze izvan Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Japana.

Studio Ghibli je sve do skoro odbijao da ponudi digitalne verzije svojih filmova, ali je u decembru 2019. ipak počeo sa prodajom digitalnih kopija, pa je WarnerMedia dobio pravo na emitovanje sadržaja u Americi, a kada bude lansirao HBO Max. Sada je do filmova došao i Netflix, što će sadržaje učiniti dostupnim i drugim delovima sveta, a zajedno sa titlovima za 28 jezika, te sinhronizacijom na 20 jezika.

Prvi filmovi će na Netflix stići već 1. februara, uključujući Castle in the Sky, My Neighbor Totoro, Kiki’s Delivery Service, Only Yesterday, Porco Rosso, Ocean Waves i Tales from Earthsea. Sledeća tura stiže 1. marta, i to sa Nausicaä of the Valley of the Wind, Princess Mononoke, My Neighbors the Yamadas, Spirited Away, The Cat Returns, Arrietty i The Tale of The Princess Kaguya, dok će 1. aprila korisnici moći da pogledaju i Pom Poko, Whisper of the Heart, Howl’s Moving Castle, Ponyo, From Up on Poppy Hill, The Wind Rises i When Marnie Was There.

Izvor: The Verge

