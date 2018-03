Subvencije Vlade pretnja domaćoj IT industriji

Nedavna najava otvaranja Centra za istraživanje i razvoj nemačke kompanije Kontinental u kom bi trebalo da se zaposli 500 programera i inženjera, što je ocenjeno kao „skok uvis“ za srpsku ekonomiju nije propratila još jedna važna informacija, a to je da su Nemci za ovu investiciju od države dobili subvenciju od 9,5 miliona evra, što je čak 19.000 evra po zaposlenom.

Domaća IT industrija je nezadovoljna ovim potezom države i ukazuje na pogubne posledice ove odluke po ceo sektor. Vojvođanski IKT klaster oglasio se ovim povodom sa dodatnom ponudom „Vojvođanski IKT klaster nudi Kontinentalu dodatnih 9,5 miliona evra ukoliko tih 500 radnih mesta popune ljudima koji pre toga nisu radili u nekoj IT firmi. Jer, to je definicija “novog radnog mesta”, zar ne?“.

Oni ističu da Kontinental na tržištu ne može da nađe tih 500 inženjera i da će morati da ih traži u postojećim kompanijama. „To dalje znači da neće biti otvaranja novih radnih mesta. Osim toga, sigurni smo da ova kompanija neće ni dobit zadržavati u Srbiji i da je poslovni model koji planiraju u suštini outsorsing. U Centru za istraživanje i razvoj će se razvijati rešenja koja će matična kompanija prodavati na svetskom tržištu ne iz Srbije, već iz Nemačke ili neke druge lokacije na kojoj se registruje dobit i plaća porez. Država, dakle, iz džepa poreskih obveznika finansira efektivni odliv mozgova“, kaže se u saopštenju VOICT, uz komentar da je „ovakav potez države nož u leđa domaćim IT kompanijama koje uspešno posluju i generišu profit za sebe i za našu državu“.

Izvor: Danas

