Microsoft se uključuje u akciju uklanjanja otpada

Kompanija Microsoft pridružila se globalnom pokretu Let’s Do It! World u akciji uklanjanja otpada koja će biti organizovana 15. septembra ove godine. Kako se navodi u saopštenju iz te kompanije, cilj je da se kompletni podaci o otpadu prikupe na jednom mestu i prikažu na jednostavan način.

Uz pomoć podataka prikupljenih od javnosti, novih tehnoloških platformi i inovativnih rešenja poput Azure-a, pokret Let’s Do It! World mapira otpad širom sveta, koji će potom ukloniti i istovremeno indeksirati kroz Svetski Indeks (World Waste Index) i Svetsku Platformu Otpada (World Waste Platform).Takva baza podataka, istaknuto je, pomaže da se shvati ozbiljnost problema koji otpad predstavlja i ukaže da nestaju milioni tona resursa koji mogu da se iskoriste.

„Osnovni cilj našeg pokreta jeste da ujedinimo ljude kroz saradnju i osnaživanje, da prepoznaju problem otpada. Let’s Do It! World trenutno postoji i radi u 128 zemalja. To znači da svi moramo biti u istom toku informacija dok pripremamo plan za čišćenje planete, a savremene tehnologije su zapravo jedini način da to postignemo, zbog čega koristimo Azure, Office365 i Skype u komunikaciji i razmeni podataka”, rekla je vodja Let’s Do It! World tima Kadri Maripuu. Let’s Do It! World je gradjanski pokret nastao u Estoniji 2008. godine, kada se 50.000 ljudi ujedinilo da očisti celu Zemlju za samo pet sati. Sada je taj pokret uključeno 20 miliona ljudi udruženih u raščišćavanju divljih deponija.

Izvor: N1

