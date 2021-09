Supercell objavljuje novu co-op igru

Supercell, finski gejming studio najpoznatiji po mobilnim hitovima poput Clash of Clans i Brawl Stars, najavio je svoju sledeću igru, i čini se da će biti veliki hit. Nazvana Everdale, opisana je kao miroljubiva igra izgradnje zasnovana na saradnji i prijateljstvu. Postoji mnogo mobilnih igara o izgradnji gradova ili sela, ali Everdaleov zalogaj je to što ćete to raditi zajedno sa drugim igračima.

Igra deluje zanimljivo i drugačije od konkurencije

Osnovne postavke ove nove igre su sledeće: vaše selo je zapravo deo veće doline, gde vi i još devet igrača zajedno stvarate veliku, čudesnu utopiju. U dolini ćete upoznati eklektičan sastav likova, praviti ručno izrađenu robu i trgovati sa trgovcima iz dalekih zemalja. Štaviše, možete uskočiti u lokalne avanture i izjednačiti svoje seljane u cenjenim udruženim cehovima.

Uglavnom, prethodne igre Supercell-a bile su usredsređene na sukob, bilo da se radi o bitkama na fantazijskim kartama za Clash Royale ili o pucnjavi u timu u Brawl Stars-u. Mirni ton Everdalea oseća se kao značajna izmena, a takođe je smešten u potpuno novi univerzum.

Igra je od pre par dana pokrenuta u svega nekoliko zemalja za početak, uključujući Kanadu, Veliku Britaniju, Nordijske zemlje, Australiju, Novi Zeland, Singapur, Hong Kong, Filipine i Maleziju.

Izvor: The Verge

