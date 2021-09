HONOR ofanziva: Pretekli Xioami i Apple

Analiza tržišta pametnih telefona u Kini koju je objavio Cinno Research donela je jedno iznenađenje. Brend HONOR, dospeo je na treće mesto na domaćem tržištu gledajući prodaju pametnih telefona. Kompanija, koja sada posluje nezavisno od Huawei-ja u julu prodala je čak 4 miliona smartfona, nadmašivši Xiaomi (3,9 miliona uređaja) i Apple (3 miliona), piše GSMA.

Veliki rast

Prema navodima GSMArena, Oppo je zadržao vodeću poziciju sa 5,6 miliona prodatih uređaja, dok ga prati vivo sa 5,3 miliona. Kako prenosi ovaj medij, izveštaj Cinno Research navodi da je u julu u Kini predstavljeno samo 26 novih modela pametnih telefona, što je smanjenje od 38,1% u odnosu na isti period prošle godine. Međutim, od ovih 26 modela, samo 11 su telefoni sa 5G podrškom, a očekuje se da će u narednom period kineske kompanije lansirati nove modele.

Takođe, prema pisanju Chinadaily.com uprkos malom broju lansiranih modela, ovo tržište je ipak doživelo rast, a 5G smartfoni bili su najtraženiji.

Novi proizvodi

Što se tiče brenda HONOR, njegovom uspehu doprinela su i lansiranja novi proizvoda – u prethodnom periodu lansirana je HONOR 50 serija, dok je u avgustu predstavljena Magic3 serija sa čak 3 modela, Magic3, Magic3 Pro i Magic3 Pro+. Tom prilikom, CEO HONOR Device Co, Ltd, George Zhao je istakao da nova Magic3 serija je otelotvorenje vizije brenda u vezi sa budućnošću mobilne tehnologije, ali i da predstavlja inovativne ideje koje su sprovedene u delo radi potpunog korisničkog iskustva.

Kompanija je posebno ponosna na svoju Magic seriju u kojoj se posebno izdvaja model Magic3 Pro+.

Izvanredan HONOR Magic3 Pro+ sa super zakrivljenim nano kristalnim štitom i kućištem od nano keramike predstavlja napredak u dizajnu pametnih telefona, pružajući korisniku vrhunski kvalitet, otpornost i izdržljivost. HONOR Magic3 Serija je sertifikovana sa IP68 otpornošću na vodu i prašinu, garantujući time zaštićenost kućišta telefona i vodootpornost na dubini do 1,5 m u trajanju do 30 minuta.

Pružajući revolucionarnu vodeću efikasnost i performanse, kao i poboljšanu računarsku moć veštačke inteligencije, serija HONOR Magic3 dolazi opremljena novom mobilnom platformom Snapdragon 888 Plus 5G. HONOR je među prvim proizvođačima (OEM) koji je lansirao pametni telefon sa Snapdragon 888 Plus procesorom. U poređenju sa Snapdragon 888, novi čipset nudi unapređenje u vidu CPU i AI računarstva. Čipset poboljšava AI računanje što za rezultat ima do 32 TOPS -a i povećava performanse AI-a za 20%.

Ovaj model opremljen je i kamera sistemom koja sadrži monohromatsku kameru od 64 megapiksela, širokougaonu kameru od 50 megapiksela, 126° ultra širokougaonu kameru od 64 megapiksela i periskopsku telefoto kameru od 64 megapiksela, omogućavajući na taj način korisnicima da naprave neverovatne fotografije bez obzira na to šta snimaju.

Zahvaljujući bateriji od 4600mAh, HONOR Magic3 serija ne zahteva često punjenje uređaja. HONOR Magic3 serija podržava tehnologije HONOR SuperCharge na 66W ili SuperCharge Wireless na 50W. Magic3 Pro i Magic3 Pro+ se takođe mogu koristiti kao eksterna baterija za punjenje drugih uređaja zahvaljujući opciji Wireless Reverse Charge.

