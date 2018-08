Surova sudbina venecuelanske kriptovalute

Južnoamerička država Venecuela, suočena sa sankcijama Sjedinjenih Američkih Država, najavila je još krajem 2017. rešenje krize, a kroz kreiranje vlastite kriptovalute. Ideja o stvaranju nove kriptovalute ni u tom trenutku nije bila nova, te su o tome razmišljale i Estonija, Rusija i Indija, ali se očekivalo da Venecuela postane prva država na svetu koja je lansirala sopstvenu valutu ovog tipa.

Valuta nazvana „petro“ došla je kao odgovor venecuelanskih vlasti na finansijsku blokadu i sankcije, i to ne kao obična blockchain kriptovaluta, već se njena vrednost temelji na državnim rezervama nafte, zlata, gasa i dijamanata. Predsednik Venecuele Nicolas Maduro tom prilikom je saopštio da će se na ovaj način otvoriti nove mogućnosti za finansiranje i pomoć ovoj državi a u vreme kada fizička valuta, bolivar, značajno gubi na vrednosti zbog ekonomskih sankcija.

Tako stručnjaci danas ističu da građani Venecuele imaju tri izbora: da nastave sa upotrebom skoro beskorisne nacionalne valute bolivar, da kupuju američke dolare na crnoj berzi, ili da jednostavno napuste zemlju. Situacija se dodatno pogoršala nakon niza loših finansijskih odluka, a najviše zbog toga što je Maduro rizikovao ono najvrednije što zemlja ima – naftu. U zemlji je oduvek bilo dovoljno nafte, ali je ova već dugo jedna od sirovina koje se najviše izvoze, te od 2017. čini 98% od proizvoda koje Venecuela isporučuje drugim zemljama. Kada je cena nafte 2014. sa 115 pala na samo 35 dolara po barelu, i venecuelanska ekonomija počela je da trpi posledice. Uvezena roba bila je skuplja, kupovna moć stanovništva se značajno smanjila, pa je i država dobijala manje od poreza, na šta je vlada reagovala štampanjem dodatnih količina novca, što se pokazalo kao pogrešno.

Tako je hiperinflacija zemlju uzela pod svoje početkom 2018, te se predviđa da bi situacija do kraja godine mogla dodatno da se pogorša. Primera radi, vrećica pirinča je tokom 2017. koštala osam hiljada bolivara, da bi se prošle nedelje cena popela na čak devet miliona. Oko 15% stanovništva već je pobeglo od ekonomske krize, raste stopa kriminala, a kritičarima Madurove politike preti proterivanje iz zemlje. U pokušaju da zaustavi inflaciju, Maduro je nedavno predstavio i novu valutu, takozvani „suvereni bolivar,“ koji se od prethodne valute razlikuje samo po tome što ima pet nula manje, pa ono što je vredelo milion običnih bolivara, sada vredi samo 10 suverenih.

Suvereni bolivar u vezi je sa venecuelanskom kriptovalutom petro, koja je obećavala model po kojem bi i druge države mogle da prihvate blockchain tehnologiju, ali se to u Venecueli ipak neće dogoditi. Umesto toga petro bi mogao da postane upozorenje, te priča koja bi u budućnosti mogla da obeshrabri države koje bi poželele sopstvenu kriptovalutu. Jedina poenta kreiranja sopstvene kriptovalute bila je da se poboljša ekonomija, ali se čini da petro neće stići do tog cilja. Razlog za to je i taj što ovoj kriptovaluti nedostaju neki osnovni elementi zahvaljujući kojima kriptovalute i funkcionišu, a poput transparentnosti, te decentralizovanog sistema koji sprečava da se manipuliše transakcijama, te da se utiče na vrednost.

Mnoge kriptovalute su nestabilne zbog toga što je njihova vrednost u vezi sa tim koliko je koina u opticaju, te sa tim koliko su popularni, drugim rečima jednostavan primer ponude i potražnje. Venecuelanska vlada je vrednost petro koina vezala za vrednost jednog barela nafte, što je oko 60 dolara, te ga to sa jedne strane čini stabilnijim od prosečne kriptovalute, ali to ipak znači da nema decentralizovanog sistema, te da vlada preko vrednosti nafte kontroliše i vrednost ove kriptovalute.

Kada je u pitanju inicijalna ponuda petro novčića (ICO), koja služi da se nova kriptovaluta „pogura“ na tržište, te podseća na inicijalnu javnu ponudu (IPO), i tu je nedostajalo transparentnosti. Maduro se nadao da će biti prodato oko 38 miliona tokena, u vrednosti od oko šest milijardi dolara, a kako bi se podržao bolivar koji je sve više u krizi, pa su prvi investitori dobili popust od čak 60%, a u nadi da će se na taj način podstaći dalja trgovina ovom valutom. Tako je lansiranje nove kriptovalute postalo još više sumnjivo, te je vlada objavila da je u pretprodaji zaradila 3,3 milijarde dolara, ali ta cifra nikada nije potvrđena. Tokom prvog dana prodaje vrednost petro kriptovalute dostigla je 375 dolara, ali se ni šest meseci kasnije ne zna ko je kupovao petro, te se samo sumnja da je to bila Rusija. Ni ostatak sveta ne navija za venecuelansku kriptovalutu, pa je i Tramp pozvao američke građane da ne kupuju petro, budući da tako osnažuju Madurov režim, te ugrožavaju narod ove države.

Ni jedan blockchain ekspert trenutno nije u stanju da proceni kako se kreće petro, te bez internacionalne podrške ova kriptovaluta nema mnogo izgleda da uđe u legitimne trgovinske tokove, pa stručnjaci predviđaju da će ovo biti još jedna valuta koja će doprineti lošoj reputaciji čitavog sistema.

