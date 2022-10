Sve što vam je potrebno za korišćenje računara sa televizorom

Postoji prilično velika šansa da vaš TV ima veći ekran od onog na laptopu ili desktop računaru.

Da li ste ikada razmišljali o tome da povežete računar sa televizorom? Lakše je nego što mislite.

Bez obzira da li ste zainteresovani da povežete svoj laptop sa televizorom na jednu noć ili želite mini računar koji je povezan sa vašim TV-om 24/7, postoji nekoliko dodataka koji čine iskustvo najboljim. U stvari, u zavisnosti od vaših potreba, možda već imate sve pri ruci. Prvo, treba napomenuti da možda uopšte nećete morati da koristite nikakvu dodatnu opremu. Ako imate striming media plejer povezan sa televizorom, kao što je Chromecast, Roku ili Apple TV, možete se povezati bežično. Bežično prebacivanje (casting) ekrana računara je odlično za određene situacije, ali ne za sve. To je zgodno za pokazivanje šta radite na ekranu ili puštanje YouTube video zapisa, ali kašnjenje je problematično za stvari poput igara. Na Windows-u i Chromebook-ovima možete da delite ekran iz casting menija u Chrome-u (i Microsoft Edge-u). Korisnici Mac-a treba da potraže dugme „AirPlay“ za cast na Apple TV ili Roku.

Ako bežična veza nije najbolji izbor za vašu situaciju, prvo što će vam trebati je HDMI kabl. HDMI kabl će vam omogućiti da tretirate TV kao monitor. Na tržištu postoje tone HDMI kablova, ali nisu svi napravljeni jednako. Imamo skup najboljih HDMI kablova za različite cene i specifikacije. Ako imate 4K HDR TV, poželećete HDMI kabl sa 4K HDR izlazom. Možda ćete želeti da obratite pažnju i na brzinu osvežavanja koja odgovara vašem TV-u. Dužina kabla takođe može biti važna kada se povezujete sa TV-om. Kada smo računar povezali sa televizorom, verovatno nije na dohvat ruke sa vašeg kauča. Trebaće vam neka bežična dodatna oprema da kontrolišete svoj računar iz daljine.

Ovde možete ići u dva pravca. Prva je bežična tastatura sa ugrađenim trackpad-om. Oni su odlični za korišćenje u krilu jer ne zahtevaju ravnu površinu za miš. Takođe su kompaktni i imate samo jedan dodatak za punjenje. Možete dobiti verzije u stilu laptopa ili desktopa. Ako to nije vaš stil – ili biste više voleli poseban miš – takođe postoji mnogo opcija. Bilo koji Bluetooth miš ili tastatura će raditi za ovo podešavanje. Mnogi ljudi povezuju svoj računar sa televizorom u svrhu igranja igara. Ako je to vaš slučaj, dobar kontroler je sastavni deo podešavanja. Da li vam treba žični ili bežični kontroler zavisiće od vaše situacije. Da biste što je moguće više smanjili kašnjenje, žični je najbolji izbor. Međutim, ako je udaljenost od računara do vašeg kauča prevelika, verovatno ste zaglavili sa bežičnom mrežom. Srećom, postoji mnogo kontrolera koji nude i žičane i bežične opcije. Možda već imate kontroler koji se takođe može povezati sa vašim računarom. Prilično jednostavno, zar ne? Najveći izazov sa korišćenjem računara povezanog sa TV-om je logistika sobe. Zbog toga su bežični dodaci često najbolji izbor. Međutim, sve je moguće sa dovoljno dugačkim kablom.

Izvor: Howtogeek

Podelite s prijateljima

Tweet