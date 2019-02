Tablice na automobilima u Australiji dobile emotikone

Ukoliko personalizovani registarski broj na tablicama jednostavno nije dovoljan da izrazi vašu kompleksnu ličnost, ne brinite jer u Australiji imaju rešenje. Naime, u Kvinslendu će građani moći da dodaju emotikone na tablice počevši od sledećeg meseca, tačnije od 1. marta.

Taj luksuz će koštati malo više, i služi samo za dekoraciju. Takođe, dozvoljeno je samo nekoliko pozitivnih smajlija, tako da će se emotikoni slagati samo uz vesele vozače. To znači da će izbor biti ograničen na smajlija koji se glasno smeje, emotikon koji namiguje, emotikon sa naočarima za sunce, emotikon koji ima srca umesto očiju i dobri, stari, klasičan emotikon koji se smeje.

Međutim, simboli neće biti deo niza koji služi za identifikaciju automobila, te će tu funkciju i dalje imati slova i brojevi na tablicama. Kako prenose lokalni mediji, Royal Automobile Club of Queensland (RACQ) nema problema sa novinom. Portparol Rebecca Michael izjavila je za 7News Brisbane da se ovo ne razlikuje od situacije kada vozač doda logo svoje omiljene sportske ekipe na tablicu.

„Već neko vreme smo svedoci da možete da podržite svoj omiljeni tim ili omiljeni grad sa simbolom na registarskoj tablici, a korišćenje emotikona nije ništa drugačije od toga“, rekla je Rebecca. Naime, u Australiji je personalizacija registracija dostupna već duže vreme, a na njih su do sada mogle da se dodaju znak omiljene sportske ekipe ili grada, pa su emotikoni bili logičan nastavak – kažu iz Royal Automobile Cluba u Queenslandu.

Reakcije na društvenim mrežama na nove tablice kretale su se od entuzijazma do ironije i prezira. Dok neki ne mogu da dočekaju da nabave, drugi smatraju da je ideja pomalo kič ili pomodna. Naravno, bilo je i onih koji su rekli da će biti još bolje ako bude dostupan čitav spektar emotikona – od emotikona ljutitog lica pa sve do emotikona izmeta. S obzirom da tablice koštaju 475 australijskih dolara (260 funti to jest 340 američkih dolara), neki komentarišu da je ovo odličan način da vlasti generišu još više novca od personalizovanih tablica.

Izvor: BBC

Podelite s prijateljima

Tweet