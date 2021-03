Tale of Immortal: Nova hit igra na Steamu

Igra Tale of Immortal postala je hit na platformi Steam krajem januara, pa je brzo dospela na listu bestselera. Budući da dolazi iz Kine, u pitanju je regionalni hit, a takve igre su uglavnom dostupne jedino na kineskom jeziku.

U pitanju je akciona RPG avantura, a igrač istražuje mitski svet koji je inspirisan klasičnim tekstom Classic of Mountains and Seas, koji opisuje mitske toponime i razna čudovišta. Cilj je da se savladaju borilačke veštine, a kako bi igrač od običnog ljudskog bića postao junak koji je poput bogova. Do sada je prodato oko 1,8 miliona kopija, a Ghost Valley Studio radi na tome da se igra prevede na engleski jezik.

Tako će u Tale of Immortal uskoro moći da uživaju i oni koji dolaze iz drugih govornih područja, a zainteresovani već mogu da je potraže na Steamu, mada će pretraga biti komplikovana sve dok ne stigne prevod, budući da je i naslov igre na kineskom – 鬼谷八荒.

