Tanja Vasojević pridružila se Why Not Agency

Nakon 10 godina rada u velikim domaćim i multinacionalnim korporacijama, Tanja Vasojević, nekadašnja direktorka korporativnih komunikacija u kompaniji Delta Holding, svoju karijeru nastavlja na poziciji Chief Growth Officer u agenciji Why Not.

„Velika je to promena, a promena je razvoj. Dugo sam u korporativnom svetu, a on sa sobom nosi određenu vrstu ograničenja, posebno za poziv koji sam odabrala.

Sa velikim elanom, ali i planovima, pridružila sam se timu Why Not Agency. Njihova kultura i strategija poslovanja uklapaju se u ono u šta verujem i kao profesionalac. Takođe, videla sam priliku da radim sa doajenima naše industrije. Ne bih to propustila”, istakla je Tanja Vasojević.

Tanja je, iako mlada, veoma poznata biznis zajednici Srbije i iza sebe ima mnoštvo uspešno realizovanih projekata, kako u korporativnom svetu, tako i u građanskim inicijativama. Miša Lukić, jedan od najistaknutijih poslovnih stručnjaka iz oblasti brend i biznis dizajna u ovom delu sveta, i partner u Why Not Agency, ne krije zadovoljstvo ovim velikim transferom na tržištu.

„Raduje me što je Tanja u našem timu. Ona je primer renesansnog čoveka 21. veka koji poseduje brojne veštine, znanja i iskustva kojima će doprineti daljem razvoju i ostvarivanju vizije koju agencija Why Not ima u svojoj strategiji. Imamo velike planove za inostranstvo i to je ono gde vidim da će ona dati svoj veliki doprinos.”

Tanja Vasojević završila je međunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Govori tečno engleski i ruski jezik. Učesnik je brojnih konferencija, istaknut je govornik i moderator, predsednik i član različitih stručnih žirija, koselektor je letnjeg Vivaldi foruma 2022. i 2023.

Jedan je od osnivača i član nagrađivanog Udruženja za promociju turističkih potencijala Srbije – Putujuća petorka, koje je na društvenim mrežama, još od 2016. godine, poznato pod imenom TrippinSrbija.

Za agenciju Why Not Tanjin dolazak nastavak je uspešnog ciklusa koji je obeležila prethodna godina. Osvajali su brojne nagrade, privukli mnogo klijenata, preselili se u veće prostorije i uradili rebranding agencije. Planovi za budućnost nisu ništa manje ambiciozni. Nastavljaju sa projektima i saradnjama sa klijentima i planiraju izlazak na svetsko tržište.

