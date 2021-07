Telefoni leto 2021 (Besplatno izdanje)

U PC Press-ovom novom besplatnom specijalu možete pronaći prikaze i testove najzanimljivijih modela telefona koji su se pojavili u poslednjih šest meseci na tržištu. Specijal možete naći u našoj digitalnoj čitaonici ili ga preuzeti u PDF formatu.

U prvoj polovini godine je broj telefona koji su prošli kroz naše ruke bio dvocifren. Izdvojili smo najzanimljivije i najbolje prikaze za vas, kako biste mogli da se uverite u niz zanimljivih modela koji su dostupni na našem tržištu. PC Press je uvek otvoren za saradnju sa svima, a posebno nam je zadovoljstvo što smo u prvoj polovini godine bili u prilici da vam pokažemo i neke fantastične telefone koji su došli gotovo iz senke i pobrali sve simpatije ne samo nas lično, već i upućenije publike. Tu pre svega mislimo na telefone kompanije ASUS, odnosno modele ROG Phone 5 i Zenfone 8, koji su pokazali koliko mesta za inovacije postoji u današnjoj mobilnoj industriji, bez obzira što nam se nekada učini da praktično sve stagnira.

Čitaj onlineSva naša izdanjaPreuzmi PDF

Istovremeno, moramo biti svesni da je tržište sve zasićenije. Sve je duži vremenski interval za zamenu telefona, odnosno korisnici se sve manje odlučuju da postojeće telefone menjaju novim – zašto bi, uostalom, to činili, ukoliko sve radi, a zaista smo dostigli jednu vrstu zenita u smislu da gotovo da više nema loših telefona. Danas i modeli od dvestotinak evra rade ono što nam je do pre izvesnog vremena bilo nezamislivo – imaju dobre performanse, snimaju solidne fotografije, imaju ogromne baterije. Drugim rečima, u njih se možemo itekako pouzdati. Za 300 evra već ima da se bira i bira, a za više da ne govorimo. Nadamo se da će vam ovi prikazi pomoći da otklonite neke dileme, ukoliko ih uopšte imate. Videćemo šta nas sve očekuje do kraja godine, a prema najavama, već sada možemo da se nadamo brojnim uzbuđenjima…

Sva besplatna izdanja možete čitati i na našoj aplikaciji koju možete preuzeti za Android sa Google Play prodavnice ili za iOS sa App Store-a.

Pročitajte i: 5G i IoT (Besplatno izdanje) U specijalu možete pročitati: ASUS ROG Phone 5: Povratak kralja

ASUS ZenFone 8: Dimenzije su ipak bitne

Samsung Galaxy S21+: Plus kao pametan izbor

Samsung Galaxy S21 Ultra i S21: Galaksija Ultra sija

Huawei Mate 40 Pro: Umetnik u duši

Motorola Moto G9 Power: Snaga broja devet

Motorola Moto G100: Stotka za desetku

Samsung Galaxy A52 i A72: Na talasu uspeha

Realme 8 Pro: Realan kvalitet

Motorola Moto G30: Plima korektnosti

Podelite s prijateljima

Tweet