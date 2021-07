Review: Huawei Watch 3 Pro – Pametniji pametni sat

Huawei je doneo Watch 3 seriju pametnih satova i naizgled obećao puno, a ispunio još više. Tu je pregršt novih senzora, ali i nova HarmonyOS 2 platforma koja donosi nove mogućnosti i opcije, uključujući i ono što je falilo prethodnim generacijama satova – novi ekosistem uz mogućnost instaliranja dodatnih aplikacija. Da li je i u praksi sve tako lepo kao na papiru?

Svet pametnih satova je relativno oštro podeljen. S jedne strane imamo Huawei modele, koji su dobro pokriveni osnovnim funkcijama i baterija im traje veoma dugo (nedeljama), ali do sada nisu imali platformu koja bi omogućila instaliranje dodatnih funkcija i aplikacija. Veliki rival Samsung je to imao, ali kod njega baterija traje svega par dana. Tu je još Apple, kome je kompanija tipično nadmeno odredila da ima da radi od jutra do večeri jer neko u rukovodstvu smatra da tako treba, pa tako i njihovi satovi, baš kao i njihovi telefoni (očajna baterija, ružan dizajn, nepostojanje biometrijske zaštite…) postaju poluupotrebljivi proizvodi, ne zbog svojih funkcija, već bazičnih mana. Na kraju još ostaju specijalizovani proizvođači (na primer, Garmin ili Fossil) koji ciljaju egzaktno određenu grupu (biciklisti, sportisti, trkači) ili pak one kojima je lep dizajn sve što je potrebno, a njihovi proizvodi su uglavnom (pre)skupi. Huawei Watch 3 Pro, na jedan čudan način, uspeva da ponudi (skoro) sve ovde navedeno.

Robustan i ne naročito štedljiv

Mi smo na testu imali Watch 3 Pro, koji je nešto skuplji od standardne verzije i stiže s dosta boljom autonomijom. Naime, on radi pet dana ukoliko ga koristite u standardnom režimu sa svim uključenim senzorima (kod obične varijante taj broj iznosi tri dana). Primetićete drastičnu razliku između autonomije GT, GT2, GT2 Pro pametnih satova, kod kojih se autonomija brojala nedeljama. Watch 3 Pro nudi i ultra-štedljivi režim, u kom baterija traje do 14 dana, ali bez kontinualnog nadgledanja određenih funkcija.

Na korisniku je da sam odredi šta će i kako koristiti, ali možemo reći da je petodnevna autonomija sasvim razumna u praksi i da nismo imali naročitu potrebu da nešto gasimo. Nije reč o danu ili dva korišćenja, pa da smo osećali “baterijsku anksioznost” i hvatali sebe u situacijama da se trgnemo i zapitamo da li će baterija trajati dovoljno. To se prosto ne dešava, tako da u tom pogledu Watch 3 Pro zadovoljava. Ko želi da panično traži utičnicu, zna se – za njega je Apple.

Sam sat je prilično robustan, “pravi muški”, što bi se reklo. Zaista, ne vidimo pripadnice nežnijeg pola kao poklonike ovog sata, jer je Watch 3 Pro velikih dimenzija (46×46 mm). U našem paketu je došla kožna narukvica braon boje, ali je reč o standardno izmenjivoj narukvici, tako da možete sami dokupiti jednu ili više rezervnih i upotpunjavati izgled u skladu sa željama ili modnom kombinacijom. Kućište je izrađeno od titanijuma i keramike, a ekran je od safirnog stakla. Watch 3 Pro izgleda “svetski”, veoma upadljivo i dominantno, utisak o izradi i dizajnu je zaista na najvišem nivou. Kada upotunimo to s činjenicom da izgled pozadine sata (tzv. “Watch Face”) možete menjati na hiljade načina, jasno je da je “utisak o utisku” na maksimalnom nivou. Dokle god ste, ponavljamo, poklonik većih telefona.

Napredna platforma, najzad

Ukoliko su vam bile dovoljne funkcije koje je Huawei nudio na svojim pametnim satovima do sada – a kojih je, ruku na srce, bio popriličan broj – verovatno niste imali nekih naročitih zamerki na upotrebnu vrednost. Ona je sada na još višem nivou, zahvaljujući integraciji HarmonyOS 2 platforme, koja će se naći i na drugim pametnim uređajima ove kompanije, od telefona, preko satova, do televizora i drugih uređaja. Najbolje će funkcionisati u integrisanom sistemu, ali i u kombinaciji sa ne-Huawei uređajima nudi obilje opcija i mogućnosti.

Huawei Watch 3 Pro stiže sa unapred instaliranom AppGallery prodavnicom aplikacija, koja dramatično povećava sveobuhvatnost sata. Zahvaljujući njoj možete preuzeti dodatne aplikacije trećih strana i na taj način obogatiti sat novim funkcijama i prilagoditi ga u potpunosti svojim željama. Huawei je poradio na interfejsu, ali i kontrolama. Tako sada imamo gestove kojih će biti još više u budućnosti, a koji omogućavaju da, na primer, skupljanjem dlana u pesnicu i odsečnim otvaranjem šake odgovorite na poziv preko Bluetooth-a i slično. Takođe, radi preciznije kontrole sata je umesto jednog običnog tastera implementirana rotirajuća krunica čijim se pokretanjem krećete kroz opcije i menjate prikaz informacija, a pritiskom aktivirate određenu opciju. Tu je još jedan standardan taster dole, koji se može programirati za razne funkcije. No, primetite da sada imamo jedan taster dole i krunicu gore, što dovodi do određenog stepena asimetrije u vizuelnom smislu.

Obilje mogućnosti, da li i pametnijih?

U redu, imamo dakle napredniju i obogaćenu platformu, za koju smo žrtvovali nešto autonomije. Deluje prihvatljivo i razumno, zar ne? Šta je još novo i, pitanje svih pitanja, da li su dosadašnje funkcije unapređene ili su ostale na istom nivou kao u ranijim generacijama pametnih satova? Odgovor je jasno i nedvosmisleno – “i da i ne”…Pođimo redom.

Huawei Watch 3 Pro omogućava praćenje niza zdravstvenih parametara, a zahvaljujući novom senzoru, prvi put među njima je i praćenje temperature kože. Međutim, ovde postoji jedna “caka” – pošto se temperatura meri na udu kroz koji krvotok ne ide učestalo, temperatura nije famoznih “36,5” celzijusa, već se za normalnu temperaturu uzima raspon od 33 do 35 stepeni. Svakako će vam senzor pomoći da registrujete bilo kakvo povećanje temperature, ali trebate da imate u vidu ovu činjenicu. Tu su i nove funkcije upozorenja u slučaju pada, kao i brzo aktiviranje SOS poziva, kojim se kontaktira odabrana osoba iz imenika, što može biti izuzetno značajno u kritičnim situacijama.

Pametni sat pomažu i kod uvida u puls, SpO2, kvalitet spavanja, pritisak i tako dalje. No, samo bismo zasićenost krvi kiseonikom (SpO2) okarakterisali unapređenim. Senzor je bolji, precizniji, jasnije i kvalitetnije meri nivo zasićenosti, te podržava kontinualno merenje. Što se ostalih senzora tiče, svakako da omogućavaju da svakodnevno pratite svoje zdravstveno stanje, ali nismo videli precizniji merač koraka, otkucaja srca i slično – to je ostalo na nivou iz prethodne generacije. Što nije loše, samo treba imati u vidu da tu nema nekih znatnijih unapređenja. Na raspolaganju je detaljan grafički prikaz dubokog i “krhkog” sna, dužine trajanja REM faze, dobijaćete i tumačenja prikazanih podataka, kao i razne preporuke kako da unapredite kvalitet spavanja. Slično važi i za stres, o kome se takođe vodi računa, kao i za pritisak. Jednostavno, ovim putem svakodnevno imate uvid u svoje zdravstveno stanje, i to na jednostavan i efikasan način.

Slično se može reći i za razne vidove vežbanja – korak napred, ali da li dovoljan? Tako, recimo, imate više od 100 dostupnih režima za vežbanje. Ova sekcija je dobila unapređenja po nekoliko osnova. Nije reč samo o broju, već je prosto selekcija vežbi bolje osmišljena i one su kvalitetnije odrađene – nema više nekih opskurnih sportova kojima se valjda bavi svaki stohiljaditi stanovnik planete. Istovremeno, prisutno je više opcija za savetovanje pri vežbanju i praćenje napretka, vežbe su dosta bolje osmišljene, tu je i grafički prikaz najpopularnijih vežbi, što je sve korak u dobrom smeru.

S druge strane, i dalje nema, recimo, integracije sa Strava aplikacijom i drugim popularnim aplikacijama za vežbanje, tako da Watch 3 Pro nije s te strane ponudio razlog korisnicima npr. Garmin satova da se dobro zamisle. Takva integracija bi svakako doprinela drastičnom povećanju korisnika, budući da ogroman broj rekreativnih i aktivnih sportista upravo ovu aplikaciju koristi u svakodnevnom vežbanju. No, i prethodne generacije satova su vremenom dobijale brojne nove funkcije pa ćemo videti na šta će sve to izaći.

Za lepšu svakodnevicu

Kada govorimo o “svakodnevnim” funkcijama, takođe imamo dosta unapređenja. Zahvaljujući dosta ugrađene memorije (2 GB RAM-a, 16 GB skladišta) otvoreno je dosta prostora za nove mogućnosti, funkcije, aplikacije, kao i bolje osmišljena rešenja spram dosadašnjih. Odličan primer za tu tvrdnju je slušanje muzike. Ne samo da možete da uskladištite daleko više pesama nego do sada (satovi prethodne generacije su imali 4 GB skladišnog prostora, ali svega oko 2 GB je maksimalno bilo na raspolaganju u tu svrhu), već se putem Huawei Music aplikacije pesme automatski sinhronizuju sa telefonom (za sada samo preko ove aplikacije), tako da kada jednom sinhronizujete svoj telefon s pametnim satom nadalje plejliste i pesme bivaju automatski sinhronizovane i ne morate ništa da dirate. Naravno, možete pomoću Bluetooth slušalica uživati u muzici slušajući je direktno sa sata, bez potrebe da nosite mobilni telefon sa sobom, što je idealno za trčanje ili teretanu.

Na telefon stižu obaveštenja o pozivima, kao i poruke, a ukoliko je telefon “u dometu” možete se javiti nekome, budući da Watch 3 Pro ima ugrađeni zvučnik i mikrofon, koji su sasvim korektne funkcionalnosti. Generalno, iskustvo gledanja sata je veoma dobro, jer je ekran veliki, jasan, svetao – pravi AMOLED! Ukoliko ste vlasnik nekog od prethodnika baziranih na LiteOS-u (Huawei Watch GT i nadalje), sa interfejsom ćete se izuzetno lako snaći.

Na kraju stižemo do stavke koja se sama nameće – kada znamo sve mogućnosti i opcije novog sata, kao i sva unapređenja, treba podvući crtu i upitati se da li je i cena u skladu s tim? Naime, primetno je da cene pametnih satova rastu iz generacije u generaciju i to je dostiglo već neki nivo koji je za mnoge iznad onoga što bi bili voljni da izdvoje za pametni sat. Huawei Watch 3 Pro košta 59.999 dinara! Pri tome, objektivno, dobar deo funkcionalnosti imate i na dosadašnjim modelima. Da su cene u ravni prethodne generacije ili tek nešto više iznad, Watch 3 Pro bi bio lagana preporuka – lepši, robusniji dizajn, nove mogućnosti, novi senzori, podrška za aplikacije trećih strana (najzad), dosta prostora…sve rezultuje boljim i udobnijim iskustvom spram prethodnika i konkurencije. No, da li je to dovoljno da vas ubedi na popriličnu investiciju? Moraćete sami da prelomite.

