Telefoni sa kamerama od 64 i 100 megapiksela stižu ove godine?

Qualcomm zvaničnik je u intervjuu naveo da očekuje da će se ove godine pojaviti telefoni sa kamerama od 64MP i 100MP. Senior Director of Product Management u kompaniji Qualcomm, Judd Heape, je to nagovestio, dodavši da to nije pravac u kome bi tržište trebalo da ide, te da Qualcomm smatra da ima i boljih načina za dobijanje kvalitetnih snimaka iz današnjih i budućih kamera senzora.

O čemu je zapravo reč? Iako aktuelni Qualcomm Snapdragon čipsetovi, kao što su 660, 670, 675, 710, 845 i 855 teoretski podržavaju rezolucije do 192 megapiksela, brojne tehnologije i sistemi asistencije ne funkcionišu u ultra-visokim rezolucijama. Tako recimo multi-frame noise reduction ili zero shutter lag moraju biti onesposobljeni prilikom snimanja fotografija ultra-visoke rezolucije. Istovremeno, to bi značilo da telefoni neće biti u stanju da snime seriju fotografija i kombinuju ih u jednu fotografiju odličnog kvaliteta, što je danas dominantna i omiljena tehnologija dobijanja kvalitetnog snimka.

Primera radi, aktuelni telefoni sa senzorima od 48 megapiksela kombinuju 4 piksela u jedan, što rezultuje veoma kvalitetnom fotografijom čija je realna rezolucija 12 megapiksela, ali je prečišćena od šuma, smetnji i drugih stavki koje snižavaju kvalitet snimka. Pretpostavlja se da će naredni korak u evoluciji biti senzor od 64 megapiksela, koji kombinuje snimke kako bi kreirao sliku rezolucije 16 megapiksela.

Trend kada su u pitanju pametni telefoni u 2019. godini je jasan. Dok Samsung, Google i Apple na svojim telefonima možda slede neku drugu filozofiju, ostali proizvođači se bore i brojem kamera i brojem megapiksela. Tako Honor na View 20 telefonu nudi upravo 48 MP Ultra Clarity kameru, a odskora su najavljeni Xiaomi Mi 9 i Redmi Note 7 Pro, koji takođe stižu kamere od 48 megapiksela. Slično je postupio i Vivo sa svojim V15 Pro telefonom, koji takođe stiže sa senzorom od 48 megapiksela, dok je Huawei koristio senzor od 40 MP da napravi 10 MP fotografije u dosadašnjim top modelima svojih mobilnih telefona.

Osim toga, Judd Heape je u intervjuu potvrdio da će naredni top model čipseta kompanije Qualcomm dobiti podršku za HDR10 video snimanje. Očekuje se da će to, u skladu sa dosadašnjim sistemom imenovanja, biti Snapdragon 865.

Izvor: My Smart Piece

