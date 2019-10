Telegroup: Optika u pogonu

Kompanija Telegroup svojim rešenjima pokriva širok raspon enterprise segmenta. Mnoga od tih rešenja, poput projektovanja, izgradnje i adaptacije data centara, sveobuhvatnih „cybersecurity“ i „technical security“ rešenja, te specijalizovanih IPTV i OTT rešenja za distribuciju video sadržaja, zahtevaju brzu mrežu.

Veliki deo primenjenih rešenja kompanije TeleGroup zahteva sigurno povezivanje najvećom mogućom brzinom, a u savremenom pogledu na prenos podataka, optički kablovi se smatraju najpogodnijim medijem za pouzdan prenos velikim brzinama. Ipak, nije sve tako jednostavno. Najčešće je neophodno kombinovati razne tehnologije da bi se došlo do optimalnog rešenja, pošto brzina prenosa nije jedini faktor. Uvek je nasuprot njoj postavljen zahtev da rešenje bude dovoljno isplativo i ekonomično.

Kako do 10 Gbps brzine?

10 Gbps link može da se ostvari uz pomoć CAT6 ili CAT6a vrsta bakarnog kabla. U našim uslovima mnogo je uobičajenije da se unutrašnja mreža radi bakarnim kablovima pomenutih kategorija, a da se spoljna mreža realizuje optičkim kablovima.

Glavna razlika između bakarnih kablova je ta da maksimalna dužina kabla xTP CAT6 za 10 Gbps link može da bude do 55 metara, odnosno 33 metra u uslovima velikog preslušavanja (kada snop sadrži mnogo kablova ili se provlači zajedno s kablovima druge namene). Za xTPcat6a 10 Gbps link može da se postigne na celoj dužini linka, što iznosi oko 100 m.

Konstrukcija kabla, UTP, FTP, F/UTP U/FTP opisuje dodatne zaštite od elektromagnetnog zračenja i međusobnog uticaja kablova. Neke od prednosti i nedostataka ove dve varijante su:

xTP cat 6 predstavlja stariju tehnologiju izrade. Tipične konstrukcije xTP cat 6 kablova su Unshielded Twisted Pair ‑ UTP cat 6, i Shielded Twisted Pair ‑ STP cat 6.

Tipične konstrukcije xTP cat 6a kablova su Unshielded Twisted Pair ‑ UTP cat 6a, Foiled BB/ Unshielded Twisted Pair ‑ F/UTP cat 6a, UnshieldedB / Foiled Twisted Pair ‑ U/FTP cat 6a.

xTP cat 6a kablovi su generalno skuplji od xTP cat 6 kablova, otprilike 1520 dinara po metru.

Standardi koji definišu karakteristike xTP cat 6 kablova su ISO/IEC 11801 2nd Ed. (2002), ANSI/TIA 568B.21, i EN 501731 (2002). Standardi koji definišu karakteristike xTP cat 6a kablova su ISO/IEC 11801 2nd Ed. Am. 2. (2008), ANSI/TIA568C.1 (2009) i EN 501731. Standardi definišu sve karakteristike koje kablovi i linkovi moraju da zadovolje za određenu kategoriju kabla, a kao glavna je pomenuta maksimalna dužina linka za određenu brzinu prenosa.

Optikom do brzine

Što se kapaciteta tiče, optički kablovi podržavaju izuzetno velike brzine prenosa podataka na velikim udaljenostima (reda Gbps na rastojanjima od čak nekoliko desetina kilometara). Kapacitet ograničava pre svega tehnologija aktivne opreme (switchevi, ruteri) koja se koriste u mreži. Kablovi od optičkih vlakana ne podležu električnim smetnjama i imaju najmanje slabljenje signala duž kabla. Optički kablovi su jedino osetljivi na radioaktivno zračenje.

Ipak, ima i nedostataka, a to su osetljivost i teža instalacija – potrebno je veće stručno znanje da bi se realizovala kvalitetna instalacija, a moramo pomenuti i potrebu za profesionalnom opremom. Naravno i cena je uvek pitanje. Malo je teško upoređivati bakarne kablove i optičke kablove. Broj provodnika unutar xTP kablova je definisan kao i funkcija svakog pojedinačnog provodnika. Broj optičkih vlakana unutar optičkog kabla može da varira od 2 do npr. 144 vlakna. Tendencija je da cena optičkih kablova ista ili se lagano smanjuje prethodnih godina, dok cena xTP kablova direktno zavisi od variranja cene bakra na svetskom tržištu.

Optika u firmi

Optika po firmi bi se mogla realizovati na sasvim sličan način kao što se realizuje mreža zasnovana na bakarnim kablovima. Ukoliko se opredelite za optičku mrežu, to podrazumeva da su vam i svi aktivni uređaji opremljeni optičkim portovima. Znatno je češći slučaj da se optika i bakar kombinuju – delovi mreže gde dolazi do agregacije mogu se uraditi optikom a pristupni, odnosno najniži deo može se uraditi xTP kablovima.

U praksi, makar kada je reč o Srbiji, optički kablovi „dovode“ Internet do firme. Tipična situacija je da se optički kabl dovede do jednog mesta koncentracije kablova tipični rack orman. Optički kabl se završava na optičkom peč panelu koji je smešten u taj rack. U istom rack ormanu završeni su bakarni xTP cat 6 ili xTP cat 6a kablovi na peč panelima. U isti rack se smešta i modemruter koji ima funkciju medija konvertora, i čiji je zadatak da optički signal iz optičkog kabla pretvara u električni. Modemruter je povezan na jedan switch (koncentrator) na koji su povezani svi računari jedne firme.

U praksi se vrlo često sreću skraćenice FTTx koje se odnose na sledeće slučajeve:

FTTN (fiber to the node ili fiber to the neighbourhood) ‑ optički kablovi završavaju se u ormaru, koji se može nalaziti na samo nekoliko kilometara ili nekoliko stotina metara od prostora krajnjeg korisnika. Kablovi od uličnog kabineta do prostorija krajnjeg korisnika su obično bakarni.

FTTB (fiber to the building ili fiber to the basement) ‑ optičko kabliranje završava se unutar zgrade (obično je reč o prizemlju), na optičkom razdelniku. Iz ove tačke se izvodi dalje kabliranje nekom od odgovarajućih metoda.

FTTH (fiber to the home) – optičko kabliranje urađeno je u potpunosti do krajnjeg korisnika odnosno njegovih terminalnih uređaja, bez obzira na to da li su aktivni ili pasivni.

Ponekad se u praksi srećemo sa pojmom i FTTP (fiber to the premises), koja obuhvata FTTB i FTTH ne praveći razliku između njih sa ciljem da naglasi prisustvo optičkih kablova u mreži, bez obzira da li su oni završili na ulazu u zgradu ili se prostiru do svakog krajnjeg korisnika.

Osnovni tipovi optičkih kablova su OM – Optical multimode (multimodni optički kablovi) i OS – Optical Single mode (monomodni optički kablovi). OM kablovi mogu biti OM1, OM2, OM3, i OM4, a razlikuju se po mogućim brzinama prenosa i maksimalnim dužinama kabla. OS kablovi takođe mogu biti OS1 i OS2. OS1 kablovi su dizajnirani za maksimalne dužine linka 2000 m i brzine 110 Gbps, a OS2 za 5.00010.000 m i brzine 110 Gbps.

Uvođenje optičke infrastrukture nije ni jednostavno ni jeftino, ali uvodi vas u novi svet mrežnog povezivanja velikih brzina

Optika „do stola“

Postoji mnogo tipova optičkih konektora. U strukturnom kabliranju ili FTTH (Fiber To The Home) najčešći su SC ili LC tipovi konektora.

SC je starija verzija keramičkog konektora koja je razvijena u Japanu sredinom osamdesetih godina i najrasprostranjeniji je tip konektora.

LC konektor je trebalo da nasledi SC, ali nije bio toliko uspešan zbog velike cene licence koja je trebalo da bude plaćena kompaniji Lucent Corporation.

LC konektor je znatno manjih dimenzija i spada u takozvane Small Form Factor konektore namenjene za veliku gustinu pakovanja u rack ormane. Sa razvojem LC kompatibilnih primopredajnika i FTTH mrežama, ovaj konektor postaje sve zastupljeniji. Proces instalacije SC/LC konektora na krajevima optičkih vlakana je vrlo sličan postupku nastavljanja i radi se tehnikom „splajsovanja“. Drugim rečima, potrebna vam je specijalizovana i prilično skupa oprema. Potreban je i OTDR da biste proverili kvalitet instalacije konektora.

Na tržištu se mogu pronaći i mehanički konektori za optička vlakna čiji je proces instalacije znatno jednostavniji. Ipa, nisu zastupljeni u velikoj meri a naša iskustva pokazuju da tehnologija ovih konektora još uvek nije dovoljno napredovala i da se sa njima postižu znatno lošiji i problematičniji spojevi.

„Nastavak“ uvek sledi

Koju god varijantu kablova i instalacije da odaberete, gotovo sigurno nećete moći bez nastavljanja kablova. Optički kablovi nastavljaju se isključivo u nastavcima-spojnicama, optičkim distributivnim ormanima na peč panelima, u rack ormanima u peč panelima i završnim optičkim kutijama (ZOK).

Pri instalaciji optičkih kablova neophodni su specijalizovani alati za obradu kabla i nastavljanje („splajsovanje“) kablova, kao i za merenje optičkih karakteristika kablova i spojeva. U pitanju su specijalni noževi za obradu kabla, „splajs“ mašine za nastavljanje i OTDR merni uređaji. Merenjem OTDRom (optičkim reflektometrom) je moguće vrlo precizno odrediti tačku prekida.

Oprema je dostupna na tržištu, ali je za sada previše skupa da bi je nabavljao neko kome instalacija mreža nije svakodnevna delatnost. Ukratko rečeno, optički kablovi uglavnom nisu (i ne treba da budu) predmet rada ljudi koji se time ne bave profesionalno. Ipak, ulaganje u optičke instalacije pružiće vam sasvim nove brzine, sigurnost i kvalitet mreže zbog koga se nećete pokajati.

