Telekom Srbija pobedio na konkursu za reemitovanje programa RTS-a

Na konkursu za reemitovanje programa Radio-televizije Srbije (RTS) u zemlji i inostranstvu najbolju ponudu dala je kompanija Telekom Srbija, saznaje Udruženje novinara Srbije (UNS). Koliko je novca kompanija Telekom Srbija ponudila RTS-u za taj posao nije poznato. Prema saznanjima koje je pcpress.rs dobio iz Telekoma, pored ove kompanije na konkusu je učestvovala još jedna firma, s tim da je Telekom dao bolju ponudu i dobio ovaj posao.



Na konkursu koji je raspisao RTS, na izabranog partnera prenosi se distribucija TV programa u Srbiji i inostranstvu kanala RTS Svet, RTS 1, RTS 2, RTS 3, RTS HD i tematskih televizijskih programa, RTS Život, RTS Drama, RTS Muzika, RTS Kolo, RTS Trezor i RTS Poletarac i drugih TV kanala kao i pravo distribucije za KDS, IP TV, DTH, OTT i druge platforme. Do raspisivanja konkursa, RTS je za reemitovanje programa u zemlji i inostranstvu imao ugovor sa SBB-om. “Ugovorna saradnja sa korporacijom United group, koja je vlasnik više distributivnih platformi, uključujući i SBB, bila je ugovorno regulisana do 1. marta 2018. godine”, odgovorio je RTS na pitanje UNS-a o saradnji sa SBB-om. Prema saznanjima UNS-a na ovom konkursu SBB nije ni učestvovao.

Dva meseca pošto je istekao ugovor RTS-a i SBB-a, ova kompanija nastavila je da reemituje kanale RTS-a bez pisane saglasnosti preko platforme EON koja omogućava da korisnici prate program uživo i odloženo preko interneta, zbog čega je RTS tužio SBB. Sud je početkom jula odlučio da nisu ispunjeni uslovi za određivanje privremene mere SBB-u, kojom bi bilo zabranjeno dalje reemitovanje RTS-ovih kanala, kao ni da se SBB obaveže da RTS-u naknadi iznos od 179 miliona dinara, što je Javni servis tražio. Kako UNS saznaje, RTS će nastaviti spor protiv SBB-a, zbog reemitovanja programa bez saglasnosti nacionalnog Javnog servisa.

Po isteka ugovora RTS-a i SBB-a u maju ove godine, na sajtu N1 objavljeno je da RTS od United Grupe, vlasnika SBB-a, traži “višestruko više novca” za reemitovanje programa u inostranstvu, kao i posebne naknade za opciju premotavanja i za emitovanje na mobilnim telefonima i računarima. U United Grupi su za N1 rekli da se nigde u svetu ne naplaćuju posebne naknade za emitovanje RTS-ovih programa na mobilnim telefonima.

Prošle godine, kompanija SBB promenila je raspored kanala u svojoj kablovskoj ponudi kada je 15. marta 2017. godine ova kompanija televiziju N1 stavila na broj 1 na daljinskom upravljaču, na kome je do tada bio RTS 1. Tada je UNS-u generalni sekretar REM-a Nenad Janković rekao da je “u REM stigao zahtev RTS-a da se preispita odluka SBB-a o novoj numeraciji kanala u digitalnoj ponudi i da će Savet REM-a narednih dana odlučivati o tom zahtevu”. Iako se u Zakonu o elektronskim medijima navodi da regulator “bliže utvrđuje logičku numeraciju kanala”, korisnicima kablovske mreže SBB, televizija N1 je i dalje na prvom mestu na daljinskom upravljaču.

Stav United Gropu i SBB

“Sa RTS-om United Grupa, kojoj pripada i SBB, ima partnerski odnos već godinama i do sada je distribuirala RTS kanale na svim platformama koje poseduje. Nažalost, ove godine RTS je ponudio za reemitovanje svojih kanala u inostranstvu cenu koja je 10 puta veća od one koju smo do sada plaćali i 27 puta veća od one koju javni servisi prosečno naplaćuju za emitovanje svojih programa u inostranstvu, što je ekonomski neprihvatljivo. “Uvek smo se rukovodili principima da javni servis bude dostupan svima. Podržavamo da se kanali RTS-a naplaćuju za emitovanje van Srbije. Naknadu smo i plaćali svih prethodnih godina, ali razumnu cenu, prema praksi i cenama drugih evropskih javnih servisa i uz mogućnost gledanja programa putem svih platformi. RTS-u smo ponudili iznos koji je čak tri puta veći od onoga koji smo do sada plaćali, ali oni nisu nikad odgovorili na ponudu”, ističu u United Group.

Kako dodaju, United Grupa je odbila da učestvuje na javnom konkursu za distribuciju RTS kanala iz razloga što je konkurs protivzakonit iz materijalno-pravnih i formalno-pravnih razloga, i u potpunosti suprotan sa poslovanjem bilo kog javnog servisa koji treba da teži da bude dostupan što širem auditorijumu. “Nismo nikad ni tražili, niti imali ekskluzivitet za emitovanje RTS-a. Izražavamo bojazan da uspostavljanjem biznis modela po kojem neko treće lice – domaća ili strana kompanija, a ne RTS, ekskluzivno raspolaže nečim što predstavlja dobro od opšteg interesa građana Republike Srbije, ozbiljno ugrožava javni interes naše zemlje”, kažu u United Grupi.