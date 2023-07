Tesla: Potpuno autonomna vozila do kraja godine

Mnogi su, pogubljeni u brojnim Twitter dramama, zaboravili jednu stvar – Elon Musk je još uvek izvršni direktor kompanije Tesla. Nedavno je najavio potpuno autonomna vozila do kraja 2023. godine.

Iako je više puta najavio Tesla automobile bez vozača, iako se više puta to nije dogodilo, Musk insistira da će se to sigurno dogoditi do kraja godine. Nove detalje je izneo na World Artificial Intelligence konferenciji u Šangaju, a tom prilikom je rekao da misli da su veoma blizu sistemu koji će ukinuti ljudske vozače i da vozila autonomni automobili nivo četiri ili pet stižu uskoro.

Level 5 znači da je vozilo sposobno da se samostalno kreće u svim uslovima, a nijedna kompanija do sada nije ponudila komercijalni auto ovog tipa. Musk je na konferenciji priznao da ranije nije bio u pravu i dodao da misi da sada jeste. Stručnjaci tvrde da je rok nerealan, pa nam ostaje da budemo strpljivi i sačekamo kraj godine.

Izvor: Mashable

Podelite s prijateljima

Tweet