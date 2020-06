Tesla Semi, električni teretnjak je spreman za masovnu proizvodnju

Ilon Mask, CEO Tesle, već godinama najavljuje Tesla Semi, električni kamion koji je namenjen za prevoz tereta. Sada je izgleda došlo vreme da se započne sa njegovom masovnom proizvodnjom.

Za velike terete

Prema email-u koji je Mask poslao zaposlenima, proizvodnja baterija i pogonskog dela za ovo vozilo bi trebala uskoro da započne u Tesla Gigafabrici u Nevadi, dok će se ostali delovi proizvoditi u drugim fabrikama ove kompanije. Ipak, u tom email-u nije navedeno kada će se tačno početi sa proizvodnjom.

Ranije, početkom ove godine, kompanija Tesla je izdala saopštenje da će se Semi pojaviti 2021. godine (iako je originalno to bilo planirano još za 2019. godinu). Pomenuti email, koji najavljuje početak proizvodnje, uklapa se u taj vremenski okvir. Bez obzira na to gde i kada će se proizvoditi Tesla Semi, on će svakako biti konkurencija Nikoli, koji planira da prodaje kamione na električni i hidrogenski pogon.

Istovremeno, Tesla je u procesu traženja novih lokacija za proizvodnju Model Y i Cybertruck modela. Ranije je najavljeno da bi treća fabrika u SAD-u mogla da bude izgrađena u Austinu ili Tulsi, a razmišlja se i o preseljenju sedišta kompanije u Nevadu ili Teksas.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet