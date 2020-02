Tesla uklanja autopilot opciju sa polovnih automobila

Tesla omogućava korisnicima da dokupljuju opcije naknadnim softverskim update-ovima, koje možda nisu želeli da kupe odmah, ili koje nisu bile dostupne u vreme kupovine automobila. Međutim, pojedini korisnici su se žalili da su neke, ranije dostupne opcije, isključene nakon što su kupili polovan Tesla automobil.

Konkretno, objavljena je priča korisnika koji je tokom 2019. godine od dilera polovnih automobila kupio Tesla Model S iz 2017. godine. Vozilo je u trenutku prodaje imalo uključene Enhanced Autopilot i Full Self Driving opcije, kao deo dodatnih funkcionalnosti. Obe opcije su bile funkcionalne u trenutku kupovine polovnog automobila, ali nakon poslednjeg softverskog unapređenja, one su isključene korisniku. Korisnik je primetio da problem postoji jer je prestala da radi Smart Summon opcija (dolazak automobila do vlasnika bez asistencije), koja zahteva da automobil ima instaliranu i aktiviranu Full Self Driving opciju.

Ispostavilo se da je Tesla zaključila da korisnik nije platio za Autopilot funkciju i zato mu je ona isključena. Interesantno je da je kupac pre kupovine polovnog automobila konsultovao Teslinog savetnika koji mu je rekao da, ako neka opcija postoji u automobilu, oni je neće uklanjati. Da ovo nije izolovan slučaj, na forumima posvećenim vlasnicima Tesla automobila javili su se korisnici koji su nakon update-a softvera morali da dokazuju da su kupili određene opcije tako što su prilagali račune za njih i tek tada su im te opcije bile vraćane.

Ovi incidenti ukazuju na još jednu od nejasnoća koje će morati da budu definisane u budućnosti, jer će sve više automobila imati mogućnost softverskog update-a.

Izvor: ZDNet

