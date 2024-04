Tesla vodi kupce na probnu vožnju kako bi pokazala svoju FSD tehnologiju  

Prezentacije će biti omogućene kupcima u Severnoj Americi.

Kratko testiranje pre kupovine vozila

Ako se nalazite u Severnoj Americi, zaposleni u Tesli će vam pokazati kako funkcioniše tehnologija potpuno autonomne vožnje (FSD). CEO Tesle, Elon Musk je izdao interni dokument kojim zahteva od Teslinih prodavnica u regionu da instaliraju i aktiviraju najnoviji softver za potpuno autonomnu vožnju. Zatim je potrebno da odvedu kupce na kratko testiranje pre predaje vozila. On je dodao da “skoro niko zapravo ne shvata koliko dobro FSD zapravo funkcioniše”. “Tesla će to demonstrirati iako će to usporiti isporuku”.

Kako bi kupci uživali u Teslinoj FSD tehnologiji, moraju da plate dodatnih 12.000 dolara kako bi je otključali. Opcija poseduje sve funkcije Autopilota kao i mogućnost korišćenja automatskog upravljanja na ulicama u gradu i aktiviranje mogućnosti da vozilo prepozna znakove, semafore i da automatski uspori vozilo do zaustavljanja pri prilasku. Ipak, 12.000 dolara je veliki iznos novca. Korisnicima koji se dvoume da izdvoje toliko, Tesla će prikazati demonstraciju i pružiti podstrek da ipak kupe FSD tehnologiju.

Tesla je bila predmet kritika i zvaničnih istraga tokom godina zbog svojih tehnologija Autopilota i FSD. Naime, 2022. godine, vladina agencija Kalifornije podnela je žalbu protiv kompanije zbog korišćenja reklame koji sugeriše da su njena vozila sposobna za potpuno autonomnu vožnju koja ne zahteva nadzor ljudskog vozača. Nacionalna uprava za bezbednost saobraćaja na putevima istražila je desetine sudara Tesle u kojima su bili uključeni Autopilot ili FSD, uključujući sudare sa vozilima hitne pomoći. U skladu sa izveštajima NHTSA-e, Ministarstvo pravde takođe je počelo da istražuje Tesline funkcije Autopilota i FSD.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet