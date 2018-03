Tesli preti bankrot

Američka kompanija za električne automobile Tesla bankrotiraće u roku od četiri meseca, upozorio je John Thompson, menadžer hedž fonda Vilas Capital.



„Kompanije jednom moraju da profitiraju, a ja ne vidim da se to ovde dešava. Ovo je jedna od najgorih izjava o prihodima koju sam ikada video i između priče i finansija, finansije će pobediti u ovom slučaju”, rekao je Thompson, koji se već godinama kladi protiv proizvođača električnih automobila. Prošlog aprila, akcije kompanije Tesla su dostigle rekordan nivo, ali je uprkos tome Thompsonov fond uspeo da ostvari dobitak od 65 odsto za godinu dana. Od tada, akcije Tesle su naglo pale i Thompson je siguran da će njegova opklada biti ostvarena. Menadžer hedž fondova kaže da ako se to desi, njegov fond bi mogao da se poveća za još 50 odsto. Napomenuo je da ulaže 500.000 dolara sopstvenog novca.

„Tesla je, bez sumnje, na ivici stečaja”, rekao je Thompson. On je objasnio da će kompanija Tesla teško doći do finansijskih sredstava, ako se uzmu u obzir problemi u pogledu isporuka modela 3, smanjenja potražnje za modelom S i X i verovatno smanjenjem kreditnog rejtinga od strane agencije Mudis, od B- do CCC.

Izvor: B92

Podelite s prijateljima

Tweet