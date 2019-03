Teslin novi Supercharger značajno ubrzava vreme punjenja

Tesla je predstavila treću generaciju Supercharger sistema za punjenje baterija u električnim vozilima, koja obećava drastično ubrzanje tog procesa. V3 Supercharger omogućava da se za samo 5 minuta punjenja obezbedi autonomija od 120 km.

Ubrzanje vremena punjenja je od krucijalnog značaja za Teslu, koja želi da još više omasovi prodaju Model-3 automobila, njihovog do sada najprodavanijeg električnog vozila. Ovo unapređenje obezbediće Supercharger mreži da opsluži duplo više vozila u istom vremenskom periodu. Zasniva se na arhitekturi koja uključuje kabinet snage 1 MW, kao i hlađenje sa tečnošću kabla za punjenje (na V2 punjačima koristi se vazdušno hlađenje). Oni će omogućiti da se za jedan čas punjenja ostvari autonomija od 1.600 km (računajući ukupno sva vozila koja se pune).

Novi kabineti obezbediće po 250 KW snage za svaki od četiri Supercharger-a. To znači da će svaki punjač imati garantovanu snagu punjenja koja se neće deliti (kao što je to slučaj bio u V2). Sve to će obezbediti duplo brže punjenje automobila.

Pored punjača, Tesla je predstavila i novu softversku opciju nazvanu „On Route Battery Warmup“, koja će biti dostupna za sva vozila. Ona će pripremiti baterije u vozilu da prime maksimalnu snagu prilikom punjenja najduže moguće vreme, čime se prema navodima iz kompanije, ukupno vreme punjenja smanjuje za četvrtinu.

Instalacija V3 Supercharger-a počeće u aprilu, a do kraja godine očekuje se da će ih biti instalirano više od 12.000 u Severnoj Americi, Evropi i Aziji.

Izvor: TechCrunch

Podelite s prijateljima

Tweet