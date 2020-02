Test: Honor Magic Watch 2 – Opamećeni pametni sat

Nedugo nakon Huawei Watch GT2 pametnog sata, koji je pobrao lovorike i priznanja širom sveta, stiže i Honor varijanta u vidu Magic Watch 2 pametnog sata. Budući da se tradicionalno radi o veoma sličnom proizvodu s podjednakim spektrom mogućnosti, ali nešto pristupačnijem, nameće se pitanje šta je bolje i isplativije. Na srpskom tržištu, koje je tradicionalno okrenuto odabiru povoljnije varijante, to je definitivno recept za uspeh.

Pametni satovi su gadžeti koji nisu neophodni svakome, ali su svima zgodni. Možda se neće svako tek tako latiti novčanika, niti će ih tako često menjati kao neke druge elektronske uređaje. No, baš zbog toga je veoma važno zauzeti dobre startne pozicije. Kompanije Apple, Samsung i Huawei, poslednji s ćerkom-firmom Honor, i te kako su svesni te činjenice i dominiraju tržištem pametnih satova.

Ostavljajući po strani „jabučare”, među Android orijentisanim pametnim satovima vidljivo je veliko rivalstvo Samsung-ovih i Huawei-evih proizvoda, koje se može sumirati u jednu rečenicu. Samsung pametni satovi imaju širi spektar mogućnosti i veći izbor aplikacija, ali im baterija uglavnom traje jedan do dva dana, zbog čega moraju češće na punjač. Huawei/Honor pametni satovi imaju manji izbor dodataka (zapravo, i ne možete instalirati dodatne aplikacije), nisu mogli da služe za direktan razgovor preko sata u stilu Dika Trejsija, ali im je zato baterija trajala od jedne do dve nedelje. Stoga je jasno ko šta treba da ispravi da bi postao (skoro) savršen izbor.

Omađijani ili ne?

Magic Watch 2 stiže upravo u takvo okruženje i odmah u startu privlači pažnju nešto povoljnijom cenom od konkurenata. Spisak karakteristika je impresivan. Raspolaže Always-On AMOLED ekranom, sa senzorom koji ga budi kada pogledate na sat, okvir je izrađen od nerđajućeg čelika, izuzetno je otporan na ogrebotine, mehaničke udare, polivanje tečnostima ili potapanje, tako da vas neće izneveriti u tom pogledu.

Naše iskustvo korišćenja bilo je izuzetno prijatno, budući da je samo uparivanje pametnog sata s telefonom operacija koja teče veoma glatko, zahvaljujući Huawei AI Life aplikaciji. Na testu smo imali 46-mm varijantu sata, a na raspolaganju su dve vrste kaiša. Mi smo imali kožni model koji je svetlobraon boje, a postoji i varijanta crnog gumiranog kaiša. Sam izgled pametnog sata, tj. dizajn prikaza, možete menjati u skladu sa svojom voljom, odnosno količinom ponuđenih skinova. Sat poseduje mnoštvo senzora koji prate korisnika svakodnevno u njegovim aktivnostima, bez obzira na to da li je reč o prostom brojaču koraka ili nečemu kompleksnijem.

Pomoću TruSleep tehnologije prati se kvalitet sna. Postoji i 15 predefinisanih fitnes režima kako bi korisnik uvek bio u toku s vežbama, pa i plan izrade rudimentarnog treninga u zavisnosti od ciljeva. Samo aplikacija za trčanje ima 13 različitih treninga, tako da će svi koji vole i cene avanturu i sportski život i te kako uživati u mogućnostima ovog pametnog sata. Tu je i Find My Phone funkcija, dostupna na jedan klik, koja se pokazala veoma korisnom u mnogim situacijama.

Huawei AI Life, aplikacija sa kojom se Magic Watch 2 sinhronizuje i koja daje obilje podataka

Da se osvrnemo na najbitnije – baterija i dalje traje veoma dugo. Navedenih 14 dana možda je preterivanje, ali 7 do 10 dana sasvim je realno. Ni ova generacija pametnih Honor/Huawei pametnih satova nema mogućnost skidanja dodatnih aplikacija, ali je zato tu mogućnost obavljanja razgovora zahvaljujući ugrađenom mikrofonu (raniji modeli samo su obaveštavali o pozivu), kao i kontrola nad reprodukcijom muzike s pametnog sata, što recimo, sjajno radi u kombinaciji s Huawei FreeBuds 3 slušalicama.

Drugim rečima, ovo je generalno najprijatniji sat za upotrebu koji u praksi, bez obzira na to što nema tako impresivan spisak aplikacija kao konkurenti, to što radi radi em sjajno, em dugotrajno. Dobio je izuzetno korisne opcije koje puno znače u svakodnevici i, što je još lepše, zadržao je cenovnu prednost nad konkurencijom. Ukoliko bismo birali za sebe, verovatno bismo se opredelili za Magic Watch 2. Na kraju krajeva, možemo to i ovako reći: u velikom duelu pametnih satova kompanija Samsung i Huawei, trijumf (za sada) odnosi – Honor!

Korisna adresa: hihonor.com/rs

Podelite s prijateljima

Tweet