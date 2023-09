The Game Awards biće održan 7. decembra

The Game Awards je postao dugo očekivana godišnja proslava na kraju godine za obožavatelje video igara širom sveta otkako je prvi put održan 2014. Događaj je ove godine zakazan za 7. decembar 2023. Kao i prethodnih godina, događaj će se emitovati besplatno na različitim platformama.

Očekuje se veći broj gledalaca nego prošle godine

Prošlogodišnji događaj bio je najveći do sada, sa oko 103 miliona gledalaca, što je skoro 20 miliona više od broja iz 2021. Takođe je uvedena kategorija Best Adaptation, rezervisana za projekte koji prevode video igre u popularne medije, kao što su filmovi, TV emisije i knjige. Pored toga, Pedro Pascal i Bella Ramsey, zvezde filma The Last of Us, prisustvovali su događaju da uruče nagradu. Organizatori još nisu otkrili da li će velike zvezde ponovo gostovati i ove godine, ali su rekli da će na događaju nastupiti The Game Awards Orchestra i drugi umetnici.

Geoff Keighley, tvorac i izvršni producent The Game Awards, rekao je da se svake godine njegova ekipa raduje se što će biti domaćini događaja koja odaje počast istaknutim igrama godine, a istovremeno najavljuje i pregledava neke od najvećih i najiščekivanijih video snimaka na svetu igre. Sa toliko omiljenih franšiza video igara koje istražuju nove medije i programere koji stvaraju nova iskustva na različitim platformama, bilo u igricama, televiziji, filmovima i šire, industrija nastavlja da se širi na mnogo iznenađujućih načina.

