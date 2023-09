Haker je koristio Fire TV Stick kako bi podelio video snimke iz GTA VI igre

Član grupe Lapsus$ bio je tada pušten uz kauciju.

Lapsus$ = “Digitalni razbojnici”

U filmovima, haker obično sedi za velikim stolom i koristi najnoviju tehnologiju. U realnom životu, ispostavlja se da sve što vam treba je Amazon Fire TV stick, pametni telefon, tastatura i miš da biste ukrali i objavili klipove iz neobjavljene igre kao što je dugo očekivani Grand Theft Auto VI. To je upravo ono što je uradio Arion Kurtaj. On je član grupe Lapsus$, koji je već bio pušten uz kauciju zbog navodnog hakovanja NVIDIA-e.

Ovaj 18-godišnjak je provalio u Rockstar Games, kompaniju koja je stvorila GTA VI. On je išao do te mere da je sebe označio i predstavio kao hakera unutar komunikacionog kanala Slack-a koji pripada kompaniji Rockstar Games. Mesto sa koga je sve to uradio je Hotel Travelodge u Velikoj Britaniji u koji su ga smestili zvaničnici.

Grupa Lapsus$ je takođe hakovala Samsung, T-Mobile i Microsoft

Kurtaj je smešten u hotel nakon što su drugi hakeri javno izložili njegove lične podatke i informacije o njemu čime su kompromitovali njegovu bezbednost. Dok je bio tamo, nije mu bio dozvoljen pristup internetu. On je to zaobišao koristeći Fire TV Stick.

Dodatni detalji nezakonitih poteza Kurtaja postali su javni nakon sedmonedeljnog suđenja. On je proglašen krivim za hakovanje Rockstar-a, neobanke Revolut i Uber-a. Takođe, osuđen je i 17-godišnjak, ali za razliku od Kurtaja, još uvek je na slobodi uz plaćenu kauciju. Obojica su autistični i psihijatri su utvrdili da nisu sposobni za suđenje. To znači da je sud zapravo ocenio da su zločini izvršeni, a ne da li su izvršeni sa kriminalnom namerom.

Grzpa Lapsus$ na sudu je predstavljena kao “digitalni razbojnici”, većinom je sastavljena od tinejdžera iz Brazila i Velike Britanije. Kurtaj i 17-godišnjak su samo dva od ukupno sedam članova uhapšenih u Velikoj Britaniji. Između 2021.godine i 2022.godine, Lapsus$ je navodno hakovao Samsung, T-Mobile i Microsoft. Iako je grupa zahtevala otupnine za ukradene podatke, nije jasno koliko su zaradili od ovih napada, ako su uopšte i zaradili nešto.

Izvor: Engadget

