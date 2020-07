The Last of Us 2: Veliki uspeh i toksična zajednica

The Last of Us 2 je, po svemu sudeći veliki uspeh, pa je horor igra dobila čak 94 poena na Metacritic listi. Prodato je nekoliko miliona kopija, a Sony je tom prilikom rekao da se radi o najbrže prodavanoj PS4 igri od svih koje se igraju u prvom licu. Uprkos uspehu, igra je brzo postala i povoljno tle za podizanje toksične gejming zajednice, a takva sredina ne odgovara svima.

Sve je počelo kada je deo igre procureo još pre lansiranja, te su tako otkriveni neki od ključnih preokreta u igri. Za ovaj napad su odgovorni ljubitelji igre kojima su zagospodarile predrasude, te im se nije dopalo što su u igri zastupljeni i pripadnici manjinskih grupa, zbog čega su odlučili da kompromituju priču. Nakon što je video procureo počeli su i napadi na društvenim mrežama, što se ubrzo pretvorilo u pretnje smrću. U većini komentara stoji da je igra „čisto smeće“, a developeri tvrde da ih ostavljaju oni koji igru uopšte nisu isprobali.

Situacija se od tada nije mnogo popravila, pa se 12. juna pojavio i review na portalu Vice, gde stoji da „igra ima neke fine momente, ali priča, te karakteri, ima mnogo propusta“. Igra je tom prilikom opisana kao „mračna i nasilna“, što, ruku na srce, većina horor igara i jeste, tako da nije do kraja jasno koje su bile namere kritičara, te da li je novinar koji je tekst pisao igru uopšte igrao.

Druge kritike su mahom pozitivne, čak hvalospevi, a one koje to nisu uglavnom ističu da „igra ne prija, budući da je i realni svet u haosu, usled pandemije koronavirusa, te drugih događaja koji uznemiravaju građane širom sveta“. Upravo su zbog toga u poslednje vreme postale popularne neke bezazlenije igre, poput Animal Crossing, koja igračima nudi idilu i utehu, ali bi bilo previše očekivati da sve igre postanu takve, budući da ima onih igrača koji zdrav razum čuvaju upravo kroz horor filmove i video igre.

