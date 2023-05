The Last of Us: Idemo dalje punom parom

Prošlo je neko vreme otkad su se u The Last of Us zaljubili i oni koji nikad nisu čuli za ovu video igru. Serija je osvojila publiku, uprkos onima koji su se žalili da nije „sve kao u popularnoj igri“. Naughty Dog sada sprema spinoff.

Prema poslednjim izveštajima developer se vraća popularnoj igri, ali se projekat razvija sporije nego što se očekivalo. Većina developera je preusmerena na druge projekte, ali se ističe da novi The Last of Us multiplejer nije otkazan i da se napred ide punom parom.

Igra je za sada poznata kao The Last of Us: Factions. I originalni nastavci su imali multiplejer mod u početku, ali se sa The Last of Us Part II izgubio. Sada se vraća, iako iz Naughty Dog kažu da rade i na drugim igrama – jedan naslov nije dovoljan za velike prihode, ma koliko popularan bio.

