The Last of Us Part II Remastered dolazi sledeće godine za PS5

Remasterirana verzija The Last Of Us Part 2 stiže na PlayStation 5 u januaru, prema procurelom trejleru koji je kasnije potvrdio Sony. Nova verzija hit post-apokaliptične zombi avanture biće dostupna na platformi 19. januara 2024. godine i imaće poboljšano vreme učitavanja, 4K grafiku u režimu Fideliti na konzoli i potpunu integraciju sa novim DualSense bežičnim kontrolerom PS5.

Novi režim preživljavanja

Pored poboljšanja kvaliteta života, igra će takođe uključivati „Nema povratka“, potpuno novi režim preživljavanja koji liči na odmetnike koji će omogućiti igračima da „izaberu [svoj] put kroz niz nasumičnih susreta“ i igraju kao likovi koji se nikada ne mogu otključati. Igrači će takođe moći da se takmiče jedni sa drugima na globalnoj tabeli.

Pored toga, remasterizovana verzija će takođe uključivati rane verzije tri nova nivoa koji nisu bili prisutni u originalnoj igri, kao i snimljeni komentari u scenama igre od reditelja Nila Drukmana, glavnog narativnog Haleja Grosa i glumaca Troja Bejkera, Ešli Džonson i Laura Bejli.

Ovo nije prvi put da je trejler Last of Us procurio direktno iz Sonija pre zvaničnog saopštenja. Ista stvar se desila prošle godine sa rimejkom The Last of Us Part I.

