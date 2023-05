The Last of Us & Wii Sports ušli u Svetsku kuću slavnih video igara

Nacionalni muzej igre Strong otkrio je da u Kuću slavnih svetskih video igara ove godine ulaze: The Last of Us, Wii Sports, Barbie Fashion Designer i Computer Space. Odabrani su na osnovu brojnih kriterijuma, uključujući njihov uticaj i popularnost tokom vremena.

Četiri naslova dospela u Svetsku kuću slavnih video igara

The Last of Us je najnoviji u grupi. Post-apokaliptična akciona avantura Naughty Dog-a retko je izlazila iz centra pažnje u poslednjih 10 godina. TV serija zasnovana na igrici debitovala je na HBO-u u januaru i bila je ogroman hit kod kritičara i publike. Rimejk originalne igre stigao je na PS5 u septembru i na PC u martu.

Vraćajući se unazad, Wii Sports je stigao 2006. Delom zato što je bio u paketu sa veoma uspešnim Vii-jem, a delom zato što su ga svi igrali, uvek zabavni sportski sim je postao jedna od najprodavanijih igara svih vremena . Prošle godine, Nintendo je napravio prilično dobar potez na Switch-u sa Nintendo Switch Sports-om.

Davne 1996. godine, Mattel i Digital Domain objavili su Barbie Fashion Designer. To je omogućilo igračima da dizajniraju odeću koju su mogli da štampaju i da oblače svoje Barbi lutke iz stvarnog života. Igra je bila hit, prodata je u pola miliona primeraka za dva meseca.

Poslednji član klase 2023 je prva ikada komercijalno dostupna video igra. Computer Space je bio arkadni naslov zasnovan na Spacewar-u iz 1962. godine, koji se prvenstveno nalazio na DEC PDP-1 mini računaru u računarskim laboratorijama. Uspeh Computer Space-a iz 1971. podstakao je kreatore Nolana Bušnela i Teda Dabnija da osnuju kompaniju Atari.

Ova četiri naslova su zaslužno uvršćeni u Svetsku kuću slavnih video igara. Ostali ovogodišnji finalisti bili su Age of Empires, Angry Birds, Call of Duty 4: Modern Warfare, FIFA International Soccer, Goldeneye 007, NBA 2K, Quake i Wizardry.

Izvor: Engadget

