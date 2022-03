The Legend of Zelda: Breath of the Wild stiže tek na proleće 2023. godine

Nintendo je upravo najavio u kratkom video snimku da će The Legend of Zelda: Breath of the Wild biti odložena i da kompanija sada cilja na proleće 2023. godine nakon što je ranije rekla da će igra izaći 2022. godine.

Nintendo odlučio da produži vreme razvoja igre

Kao što obično biva sa takvim kašnjenjima, Nintendo nije ponudio mnogo detalja. Producent serije Legend of Zelda naveo je da je kompanija odlučila da produži vreme razvoja i izvinio se onima koji se raduju igranju novih igara. Video je takođe ponudio brzi pregled igre za predstojeće izdanje, sa velikim fokusom na to kako će se ova avantura odvijati na nebu iznad Hyrule-a kao i na zemlji.

Nije se previše razlikovalo od onoga što smo videli u prvom zvaničnom trailer-u igre koji je objavljen na E3 2021. Ipak, jedan detalj koji nam je zapeo za oko je scena u kojoj Link drži prilično izubijanu verziju legendarnog Master Sword-a. U međuvremenu, ne očajavajte, jer uskoro stižu brojne sjajne igre kojima ćemo se radovati tokom 2022.

Izvor: Engadget

