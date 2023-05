The Legend of Zelda je potpuni horor

Nintendo je u martu otkrio kada izlazi The Legend of Zelda: Breath of the Wild nastavak, a u pitanju je igra The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Legend of Zelda: Breath of the Wild tako dobija nastavak, a pre par meseci je izašao desetominutni video u kojem može da se vidi kako novi deo Tears of the Kingdom izgleda. Tu su sveži tipovi oružja, ali i transportna sredstva – među njima i dugo najavljivana letelica koja liči na nekakav dron daleke budućnosti. Na kraju smo dobili dragocen uvid u to kako su developeri poboljšali formulu iz prethodne igre. U videu može da se vidi i kako se stiže do plutajućih ostrva, te šta se dešava ako se s te tačke padne u ambis.

Igra je dakle već objavljena, a neki igrači javljaju da ih plaši. Razlog je sledeći: Hyrule je zadesio smak po imenu Upheaval, pa nekad cvetna zemlja sad liči na pakao. Čak je i drveće steklo ubilačke napade, pa može da se odvoji od zemlje i ubije Linka. Tears of the Kingdom dakle nije samo fantazija, već i horor igra. Ovo je drugi put da franšiza naginje k stravi i užasu, a nakon Breath of the Wild. Mnogi su zbog toga zadovoljni.

